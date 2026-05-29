Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 23:32

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ομάν, ενός μακροχρόνιου συμμάχου των ΗΠΑ, έφεραν στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σκηνής μια χώρα γνωστή για τη φήμη της ως «Ελβετία της Μέσης Ανατολής».

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης.

Το Ομάν βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Αραβικής Χερσονήσου και βλέπει προς το Ιράν, απέναντι από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ενώ έχει διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως μεσολαβητής σε περιφερειακές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου εναντίον του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν «αποφασιστικά» κυρώσεις κατά του Ομάν, εάν αυτό βοηθήσει το Ιράν να καθιερώσει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό που διαχειρίζεται συνήθως περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

«Το Ομάν, ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα στοχεύσει επιθετικά οποιονδήποτε εμπλέκεται – άμεσα ή έμμεσα – στη διευκόλυνση της επιβολής διοδίων στα Στενά και ότι οποιοσδήποτε πρόθυμος συνεργάτης θα τιμωρηθεί», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

«Όλα τα κράτη πρέπει να απορρίψουν κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια του Ιράν να διαταράξει την ελεύθερη ροή του εμπορίου.»

Τα σχόλιά του αυτά ήρθαν λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απειλεί με στρατιωτική δράση εναντίον του εταίρου του στον Κόλπο.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη γνώμη του σχετικά με την εποπτεία του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ομάν και το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι εντάξει».

Το Ιράν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί από κοινού τα Στενά του Ορμούζ, μαζί με το Ομάν, αν και η Μασκάτ δεν έχει δηλώσει ότι επιδιώκει τον έλεγχο ενός από τα σημαντικότερα περάσματα του πετρελαίου στον κόσμο.

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης.

Ο Μπράιαν Κατούλις, ανώτερος ερευνητής στο Middle East Institute, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το Ομάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα Στενά του Ορμούζ λόγω της γεωγραφικής του θέσης, καθώς το έδαφός του βρίσκεται στη δυτική πλευρά της θαλάσσιας οδού. Σημείωσε ότι η χώρα ακολουθεί από καιρό πολιτική που υποστηρίζει την ελεύθερη ροή πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων.

«Θεωρεί επίσης τον εαυτό της ως την “Ελβετία” της Μέσης Ανατολής – έναν μεσολαβητή που συνομιλεί με όλα τα μέρη και επιδιώκει να διατηρήσει θετικές σχέσεις με όλες τις χώρες», δήλωσε ο Κατούλις στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Οι απειλές του Τραμπ κατά του Ομάν αποτελούν ένδειξη της απογοήτευσής του και της απελπισίας του για την αδυναμία του να επιτύχει τα αποτελέσματα που ήλπιζε στο Ιράν», ανέφερε στο CNBC ο Κατούλις. «Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της επιδεικτικής διπλωματίας του και της χρήσης της δύναμης του τρολ, που δεν είναι πιθανό να είναι τίποτα περισσότερο από απλά λόγια».

Η προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ομάν

Ο Μεχράν Χαγκιριάν, διευθυντής έρευνας και προγραμμάτων στο Bourse & Bazaar Foundation, ένα οικονομικό think tank, δήλωσε ότι η προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ομάν ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ απείλησαν να επιτεθούν σε ένα κράτος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

«Αυτό ήταν σε απάντηση σε μια ερώτηση σχετικά με πρόσφατες αναφορές που υποδηλώνουν ότι το Ιράν και το Ομάν καταρτίζουν έναν νέο μηχανισμό για τα Στενά του Ορμούζ, που δεν περιλαμβάνει διόδια, αλλά κοινό «έλεγχο». Ο έλεγχος είναι αυτό που το Ιράν και το Ομάν θα διατηρήσουν για πάντα χάρη στη γεωγραφία», δήλωσε ο Χαγκιριάν την Τετάρτη μέσω των κοινωνικών μέσων.

«Αυτό που είπε πιθανότατα δεν ήταν σκόπιμο και πηγάζει από την περιφρόνησή του προς τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν λόγω της διαμεσολάβησης του Αλ Μπουσαΐντι τον Φεβρουάριο. Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να εκδοθούν δηλώσεις από το Συμβούλιο Συνεργασίας για να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ) επέκρινε σφοδρά τον πρόεδρο για τις δηλώσεις του σχετικά με το Ομάν.

«Η απειλή να “ανατινάξουν” το Ομάν, σύμμαχο των ΗΠΑ και βασικό διαμεσολαβητή στις συνομιλίες με το Ιράν, είναι απλώς ένα ακόμη σημάδι του γιατί αυτός ο πόλεμος έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση πανικού, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο», ανέφερε ο Μέρφι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας και την άρση των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, αν και ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

