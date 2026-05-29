Αστυνομικός συνελήφθη με παράνομο οπλισμό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Εξετάζεται η συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιαστών
Στην κατοχή του αστυνομικού βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.
- Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
- Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
- Πώς τα 21 μίλια των Στενών του Ορμούζ άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
- Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στα χέρια των Αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται υπαστυνόμος ο οποίος συνελήφθη με παράνομο οπλισμό και μάλιστα εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες χθες το βράδυ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνελήφθη ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών.
Όπλα και σφαίρες
Στην κατοχή του αστυνομικού βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του “Βήματος” και των “Νέων” Βασίλη Λαμπρόπουλου, το Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει και την εμπλοκή του εν λόγω αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.
- Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο στον Εύοσμο – Σε σοβαρή κατάσταση 67χρονος που βρέθηκε μαχαιρωμένος
- Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
- Σαμαράς για Ταγαρά: Άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε στην πατρίδα
- Τασούλας, Μητσοτάκης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
- Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι
- Η παρακάμερα για όλα όσα έγιναν στο ΣΕΦ: Η ερυθρόλευκη γιορτή για το 4ο και η αποθέωση του Πίτερς
- Επιχείρηση διάσωσης 24χρονου τουρίστα στην Κάλυμνο – Τραυματίστηκε ενώ έκανε αναρρίχηση
- Boy George: Διπλός θρίαμβος στα British LGBT Awards – O αλυσοδεμένος escort, οι καταχρήσεις, η νηφαλιότητα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις