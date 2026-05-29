Κύπρος: Νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου (vid)
Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις καθώς «πέταξε» στα 8.49μ. σε μίτινγκ στη Λεμεσό και είναι η έκτη κορυφαία επίδοση της καριέρας
Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στη Λεμεσό για να συμμετάσχει στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου και να προσθέσει μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 8,49 μέτρα (-0,6) στο μήκος.
Ο αθλητής βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατείχε ο ίδιος από την Κίνα με 8,46 μ. και επιβεβαίωσε πως διανύει εξαιρετική σεζόν. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με κάποια μικρά προβλήματα στη φόρα του και προσπάθειες στα 8,04 μ., 8,14 μ. και ένα άκυρο άλμα.
Μετά το 8,29 μ. πέτυχε 8,19 μ. και έκλεισε τον αγώνα του με το απόλυτο πάτημα και την μεγάλη προσπάθεια στα 8,49 μ., που είναι η έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024 τη χρονιά που έκανε 8,65 μ. και αναδείχθηκε νικητής στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Ο 28χρονος θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ρώμης.
«Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω πράγματα κι εδώ επίσης. Πιστεύω και στο Diamond League στη Ρώμη θα κάνω πράγματα. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερή μου. Από το 2022 δεν έχω χάσει χρονιά στη Λεμεσό. Ευχαριστώ όσους ήρθαν να δουν τον αγώνα, έχει και συνέχεια», είπε ο Τεντόγλου μετά τον αγώνα του.
