Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μετά το Final Four, στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League (pics)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραστεί στον τελικό του Champions League και έκανε την πρόβλεψή του για τον νικητή.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό του Champions League (30/5, 19:00), ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.
Με αφορμή το σπουδαίο αθλητικό γεγονός ο Greek Freak δεν παρέλειψε να κάνει την πρόβλεψή του για τον νικητή της αναμέτρησης, χρίζοντας την Άρσεναλ φαβορί για τη στέψη, κρατώντας έναν πίνακα που έδειχνε τελικό σκορ 2-1 υπέρ των «κανονιέρηδων».
Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Giannis πλαισίωσε την ανάρτησή του με ένα κολάζ φωτογραφίων, με τον ίδιο να ποζάρει πλάι στο τρόπαιο.
