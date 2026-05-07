Χαμός στο Παρίσι: Επεισόδια και μεγάλη ένταση μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν (vids)
Η Παρί Σεν Ζερμέν προκρίθηκε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό αποκλείοντας την Μπάγερν, όμως στο Παρίσι αντί για πανηγύρια, έγιναν σοβαρά επεισόδια.
Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League, μετά το 1-1 με την Μπάγερν στο Μόναχο και το Παρίσι πήρε… φωτιά.
Η πρόκριση της Παρί πυροδότησε έντονους πανηγυρισμούς στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, οι οποίοι ωστόσο αμαυρώθηκαν από επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις και τραυματισμούς.
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους, με τους εορτασμούς να επικεντρώνονται στην περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων και κοντά στο γήπεδο της ομάδας, το «Παρκ Ντε Πρενς». Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων.
🚨🇫🇷 3H DU MATIN À PARIS : les affrontements continuent et un camion de CRS est obligé de fuir face aux casseurs !
Chaos total dans la capitale après le match du PSG. Insécurité totale.
La France est-elle encore maîtrisée ? 😡#Insécurité #Paris #PSG pic.twitter.com/3ofHVt9kCE
— GDams (@Gdams70) May 7, 2026
Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων. Δυστυχώς, από τη χρήση των πυροτεχνημάτων τραυματίστηκαν δύο άτομα στα χέρια, με τον έναν εκ των δύο να φέρει σοβαρά τραύματα.
Δείτε τα επεισόδια μετά το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν
