UEFA Champions League: Η καθηλωτική ρεβάνς Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν ζωντανά στο MEGA

Η πρώτη πράξη ήταν συναρπαστική! Το MEGA φέρνει στους φιλάθλους τη ρεβάνς μιας αναμέτρησης που έγραψε ιστορία στο UEFA Champions League, αυτήν την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 22:00. Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-4 της Μπάγερν Μονάχου, σε ένα ματς που ήδη καταγράφηκε ως κλασικό στη διοργάνωση και προσέφερε ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα γεμάτο ένταση, ρυθμό και διαδοχικές ανατροπές.

Η «βροχή» από γκολ που χαρακτήρισε τον αγώνα στο Παρκ ντε Πρενς δίνει τώρα τη θέση της στη στρατηγική που απαιτείται εντός της Allianz Arena. Θα ολοκληρώσουν οι Γάλλοι την αποστολή τους ή θα μιλήσει η εμπειρία και η αποφασιστικότητα της βαυαρικής σχολής; Το MEGA φέρνει ζωντανά στις οθόνες σας τη μάχη των γιγάντων, σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Η μεγάλη βραδιά στο MEGA ανοίγει αυλαία στις 21:00 με το Pre-Game. Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μάς βάζει στην καρδιά των γεγονότων με ζωντανές συνδέσεις από τον αγωνιστικό χώρο στο Μόναχο, αποκλειστικά ρεπορτάζ από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων, ανάλυση των συνθέσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις πριν από τη σέντρα.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game. Η εκπομπή προσφέρει την πλήρη ακτινογραφία της αναμέτρησης με high-end τεχνική ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, τo παρασκήνιο και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του MEGA.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Αντώνης Καρπετόπουλος.

Οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού του UEFA Champions League αποκαλύπτονται στο MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

