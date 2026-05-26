Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο μαθητές

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν και έκανε λόγο για νεκρούς. Αργότερα ο υπουργός Μεταφορών Ζαν Λουκ Κρουκ ανακοίνωσε στο RTL info ότι δύο έφηβοι μαθητές, ο οδηγός και ο συνοδός έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο υπουργός Εσωτερικών.

Επέβαιναν επτά μαθητές ειδικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, το μίνι λεωφορείο μετέφερε συνολικά επτά μαθητές ειδικής εκπαίδευσης και δύο ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. «Πρόκειται κυρίως για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου An Berger στο HLN.

Οι δύο μαθητές φέρεται να είναι βαριά τραυματισμένοι.

Plusieurs morts dans une collision entre un train et une camionnette à Buggenhout ; 7 écoliers et 2 adultes se trouvaient à bord du bus : « Les barrières étaient fermées »

Το belganewsagency.eu αναφέρει ότι η σύγκρουση έγινε σε ισόπεδη διάβαση γύρω στις 8:15 (τοπική ώρα). Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα διερευνώνται αλλά σύμφωνα με την ίδια πηγή το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει ότι η διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το τρένο ταξίδευε από την Μπριζ προς το Μπούγκενχαουτ, όπου επρόκειτο να τερματίσει το δρομολόγιό του. «Η ισόπεδη διάβαση ήταν ένα χιλιόμετρο πριν από τον σταθμό, οπότε το τρένο ήδη επιβράδυνε, αλλά η πρόσκρουση ήταν και πάλι πολύ σφοδρή», δήλωσε στο VRT ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης υποδομών Infrabel.

«Ο μηχανοδηγός προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν πολύ αργά».

Σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης SNCB/NMBS, υπήρχαν περίπου 100 επιβάτες στο τρένο. Κανείς στο τρένο δεν τραυματίστηκε, αν και ένας επιβάτης έλαβε τις πρώτες βοήθειες λόγω σοκ.

«Όλα συνέβησαν σε λίγα δευτερόλεπτα», δήλωσε ένας επιβάτης στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws. «Νιώσαμε μια δυνατή πρόσκρουση και ένα παράθυρο στο μπροστινό μέρος του τρένου έσπασε, αλλά στην αρχή δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί».

