Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο μαθητές
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 12:25

Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο μαθητές

Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν επτά μαθητές ειδικής εκπαίδευσης - Οι αρχές στο Βέλγιο διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν και έκανε λόγο για νεκρούς. Αργότερα ο υπουργός Μεταφορών Ζαν Λουκ Κρουκ ανακοίνωσε στο RTL info ότι δύο έφηβοι μαθητές, ο οδηγός και ο συνοδός έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο υπουργός Εσωτερικών.

Επέβαιναν επτά μαθητές ειδικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, το μίνι λεωφορείο μετέφερε συνολικά επτά μαθητές ειδικής εκπαίδευσης και δύο ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. «Πρόκειται κυρίως για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου An Berger στο HLN.

Οι δύο μαθητές φέρεται να είναι βαριά τραυματισμένοι.

Το belganewsagency.eu αναφέρει ότι η σύγκρουση έγινε σε ισόπεδη διάβαση γύρω στις 8:15 (τοπική ώρα). Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα διερευνώνται αλλά σύμφωνα με την ίδια πηγή το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει ότι η διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το τρένο ταξίδευε από την Μπριζ προς το Μπούγκενχαουτ, όπου επρόκειτο να τερματίσει το δρομολόγιό του. «Η ισόπεδη διάβαση ήταν ένα χιλιόμετρο πριν από τον σταθμό, οπότε το τρένο ήδη επιβράδυνε, αλλά η πρόσκρουση ήταν και πάλι πολύ σφοδρή», δήλωσε στο VRT ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης υποδομών Infrabel.

«Ο μηχανοδηγός προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν πολύ αργά».

Σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης SNCB/NMBS, υπήρχαν περίπου 100 επιβάτες στο τρένο. Κανείς στο τρένο δεν τραυματίστηκε, αν και ένας επιβάτης έλαβε τις πρώτες βοήθειες λόγω σοκ.

«Όλα συνέβησαν σε λίγα δευτερόλεπτα», δήλωσε ένας επιβάτης στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws. «Νιώσαμε μια δυνατή πρόσκρουση και ένα παράθυρο στο μπροστινό μέρος του τρένου έσπασε, αλλά στην αρχή δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί».

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Μια κόκκινη γραμμή…
Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)
Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία
Στο ετήσιο Cheese Rolling, δεκάδες άνθρωποι κατρακυλούν, πέφτουν και συγκρούονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να πιάσουν ένα κεφάλι τυρί που κατεβαίνει με ταχύτητα από έναν απότομο λόφο

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

