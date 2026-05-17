Νέα βίντεο στην δημοσιότητα από τη σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στην Ταϊλάνδη

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 32 τραυματίστηκαν στην Ταϊλάνδη το Σάββατο, όταν εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Μπανγκόκ, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε το όχημα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των υπηρεσιών διάσωσης και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.

Πυροσβέστες και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο καθώς οι φλόγες τυλίγαν το δημόσιο λεωφορείο και τα κοντινά οχήματα κοντά στο σταθμό Μακασάν του Airport Rail Link, ανέφεραν αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν επίσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters.

Προκαταρκτικές αναφορές έδειξαν ότι το λεωφορείο είχε σταματήσει στις γραμμές σε κόκκινο φανάρι, εμποδίζοντας το κλείσιμο των φραγμάτων της διάβασης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ.

Το τρένο, το οποίο μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, δεν μπόρεσε να σταματήσει εγκαίρως για να αποφύγει τη σύγκρουση με το λεωφορείο, πρόσθεσε. «Οκτώ άτομα σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν, με τους τραυματίες να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία. Και οι οκτώ νεκροί βρίσκονταν στο λεωφορείο», είπε.

Βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το τρένο να χτυπά το λεωφορείο και να σέρνει πολλά άλλα οχήματα που βρίσκονταν κοντά κατά μήκος των γραμμών.

To λεωφορείο δεν μπορούσε να κουνηθεί, λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Το λεωφορείο είχε κολλήσει σε ένα κόκκινο φανάρι, οπότε δεν μπορούσε να κινηθεί. Τα αυτοκίνητα επίσης είχαν μπλοκαριστεί και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν», δήλωσε στο Reuters ο Γουάνθονγκ Κοκφό, ένας οδηγός tuk-tuk (σ.σ. μοτοταξί) που ήταν μάρτυρας του ατυχήματος.

«Η πυρκαγιά ξέσπασε αμέσως… Αν ήταν μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα, οι ζημιές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.»

Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν για να ανασύρουν τραυματίες από τα συντρίμμια, ενώ οι πυροσβέστες καταπολεμούσαν τη φωτιά με μάνικες, ανέφεραν οι αρχές.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και οι ομάδες προσπάθησαν να ψύξουν την περιοχή, εξαέρωσαν το φυσικό αέριο και συνέχισαν την αναζήτηση θυμάτων, ανέφεραν. Οι αρχές διερευνούν την αιτία του συμβάντος. Οι δρόμοι της Ταϊλάνδης συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο θανατηφόρων στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λόγω της ανεπαρκούς επιβολής των προτύπων ασφαλείας.