Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από την βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, και τον ανέτρεψαν από την εξουσία.

Η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέλαβε αμέσως την ηγεσία και, υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, ξεκίνησε μια διαδικασία ανατροπής του πειράματος του σοσιαλισμού στη χώρα της.

Πολιτική ιστορία της χώρας

Η στροφή της Βενεζουέλας προς τον σοσιαλισμό ξεκίνησε υπό την ηγεσία του Ούγκο Τσάβες.

Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1999, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκτεταμένων εθνικοποιήσεων, κρατικής αναδιανομής του πλούτου από το πετρέλαιο και αυξημένων κοινωνικών δαπανών.

Ο Τσάβες ονόμασε αυτή τη διαδικασία Μπολιβαριανή Επανάσταση.

Ο Μαδούρο αντικατέστησε τον Τσάβες ως πρόεδρος μετά το θάνατό του το 2013.

Και από εκεί και πέρα, η κυβέρνησή του επέβλεψε μία από τις πιο σοβαρές οικονομικές υφέσεις στη σύγχρονη ιστορία, ενώ ταυτόχρονα αποσυναρμολόγησε τους δημοκρατικούς ελέγχους και ισορροπίες, όπως υποστηρίζει σε άρθρο της στο The Conversation η Καθηγήτρια Νομικής Julia Buxton.

Η ιδεολογική αναθεώρηση είναι μια επικίνδυνη στιγμή για τα επαναστατικά καθεστώτα. Οι σημαντικές πολιτικές στροφές απαιτούν προσεκτική καθοδήγηση και, χωρίς αξιόπιστη και προσεκτικά ρυθμισμένη ηγεσία, κινδυνεύουν να κατακλύσουν τα κλειστά, αυταρχικά κράτη.

Η νέα πολιτική πραγματικότητα στη Βενεζουέλα

Πλέον, στη Βενεζουέλα, η Ροντρίγκες φαίνεται να ακολουθεί την προσέγγιση της Κίνας. Δηλαδή διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην οικονομική «απελευθέρωση».

Υπό την αναγνωρισμένη καθοδήγηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, η Ροντρίγκες έχει αποσυναρμολογήσει ορισμένα στοιχεία του καθεστώτος Μαδούρο. Δεκατρία από τα 32 υπουργικά αξιώματα έχουν αναδιαμορφωθεί σε μια κυβέρνηση που για πολύ καιρό κυριαρχούσαν στρατιωτικές προσωπικότητες και συμφέροντα.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες εξουσίας των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας που στήριξαν το καθεστώς Μαδούρο παραμένουν στην κυβέρνηση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιόσνταδο Καμπέλο, και ο Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπεζ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας τον Μάρτιο και διορίστηκε υπουργός Γεωργίας.

Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ευθυγραμμιστεί πίσω από τη Ροντρίγκες. Διαδοχικοί πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, προσφέροντας αμοιβές και εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης εναντίον τους, όπως έκαναν και εναντίον της Ροντρίγκες.

Οι δικές τους κυρώσεις του έχουν πλέον ανακληθεί, και άλλοι εξέχοντες υποστηρικτές του Μαδούρο ελπίζουν ότι η συμμόρφωσή τους θα τους φέρει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ολόκληρος ο κρατικός και κυβερνητικός μηχανισμός παραμένει στα χέρια του κυβερνώντος Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας (PSUV). Αυτό περιλαμβάνει τη Βουλή, το Ανώτατο Δικαστήριο, την εθνική εκλογική διοίκηση, την αστυνομία και τον στρατό. Κυβερνήτες του PSUV βρίσκονται στη θέση τους σε 23 από τις 24 πολιτείες της χώρας.

Και παρά τις απαιτήσεις από προσωπικότητες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας για προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση Τραμπ και ο Ροντρίγκεζ έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να δεσμευτούν για ψηφοφορία.

Ωστόσο, η πρόοδος όσον αφορά τη χορήγηση αμνηστίας στους πολιτικούς κρατούμενους της εποχής Μαδούρο έχει επίσης επιβραδυνθεί.

Ενώ περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι απελευθερώθηκαν από τη φυλακή ή τους άρθηκαν άλλοι νομικοί περιορισμοί μετά την ψήφιση νόμου αμνηστίας τον Φεβρουάριο, η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων έχει μειωθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πάνω από 400 από αυτά τα άτομα παραμένουν φυλακισμένα, και ο νόμος περί αμνηστίας έχει τεθεί σιωπηλά στο ράφι για αναθεώρηση.

Οικονομική απελευθέρωση

Στο οικονομικό μέτωπο, ο Ροντρίγκες έχει εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό.

Νέοι νόμοι και κανονισμοί που ανατρέπουν την πολιτική εθνικοποίησης του Τσάβες ανοίγουν εκ νέου βασικούς τομείς της οικονομίας στις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτοί περιλαμβάνουν τους υδρογονάνθρακες και την εξόρυξη.

Μια Επιτροπή Αξιολόγησης Δημόσιων Περιουσιακών Στοιχείων που παρουσιάστηκε πρόσφατα θα ελέγξει την κρατική ιδιοκτησία σε άλλους οικονομικούς τομείς, όπως η γεωργία, η μεταποίηση και οι υποδομές.

Αναμένεται μια εκποίηση σε τιμές ευκαιρίας προς τον ιδιωτικό τομέα.

Η πειθαρχία και η πολιτική κυριαρχία του μηχανισμού του PSUV έχουν αξιοποιηθεί εδώ, προωθώντας ευνοϊκούς όρους και άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τους επενδυτές.

Αυτά περιλαμβάνουν την παροχή νομικών εγγυήσεων σε ένα οικονομικό περιβάλλον που από καιρό είναι διαβόητα απρόβλεπτο, καθώς και πρόσβαση σε διεθνή διαιτησία.

Το αν αυτά τα μέτρα θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις θα γίνει σαφές τους επόμενους μήνες.

Ο Ροντρίγκες οδήγησε επίσης τη Βενεζουέλα πίσω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τερματίζοντας μια αναστολή που ξεκίνησε το 2019, όταν ο οργανισμός σταμάτησε να αναγνωρίζει την κυβέρνηση του Μαδούρο.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, αναφέρει ότι είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με τον Ροντρίγκες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε τη Ροντρίγκες για την «εξαιρετική δουλειά» που κάνει.

Είπε ότι συνεργάζεται καλά με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλές προκλήσεις που θα προκαλέσουν αναταραχή βρίσκονται στον ορίζοντα για τη Ροντρίγκες. Βραχυπρόθεσμα, υπάρχει πολύ πραγματικός κίνδυνος διαδηλώσεων.

Η Βενεζουέλα παραμένει σε πολιτικό κενό, με τις ελπίδες για δικαιοσύνη και δημοκρατία να έχουν ξεθυμάνει.

«Μουδιασμένοι» οι πολίτες στη Βενεζουέλα – Η Ματσάδο στην αντιπολίτευση

Η απουσία διαδηλώσεων μέχρι σήμερα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ηγεσίας επί τόπου. Αυτό είναι πιθανό να αλλάξει όταν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την οποία η κυβέρνηση Μαδούρο απέκλεισε από τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024, επιστρέψει στη χώρα.

Η Ματσάδο έχει δηλώσει ότι αναμένει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα πριν από το τέλος του 2026.

Πολλοί περίμεναν ότι η Ματσάδο θα αναλάμβανε την κενή προεδρία μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να την υποστηρίξει ως επόμενη ηγέτιδα της χώρας. Ακόμη και αφού έδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης τον Ιανουάριο – και παρά τη στενή φιλία της με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο – η Ματσάδο παραμένει στο περιθώριο της αμερικανικής λήψης αποφάσεων.

Σε πρόσφατη περιοδεία της στην Ευρώπη, η φανερά νεοφιλελεύθερη Ματσάδο δεν εξέφρασε υποστήριξη για τις οικονομικές αλλαγές που έχει εισαγάγει ο Ροντρίγκες.

Αντίθετα, τόνισε την ανάγκη για πολιτική μεταρρύθμιση στη Βενεζουέλα, απαιτώντας παράλληλα λογοδοσία και δικαιοσύνη για τη διαφθορά και τις καταχρήσεις προηγούμενων κυβερνήσεων.

Ένα άλλο, πιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα σχετίζεται με το είδος της πολιτικής οικονομίας που αναδύεται στη Βενεζουέλα.

Οι οικονομικές αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να διεγείρουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων και των ορυκτών πόρων της χώρας.

Αυτό θα επαναφέρει απλώς την ιστορική εξάρτηση της Βενεζουέλας από την εκμετάλλευση των πρώτων υλών.

Η εξάρτηση αυτή αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της αστάθειας στη Βενεζουέλα από τη δεκαετία του 1970 και είναι κάτι που η Μπολιβαριανή Επανάσταση δεσμεύτηκε να τερματίσει.