Η… αδυναμία του Τραμπ στην τεχνολογία – Πού επένδυσε μαζικά

Χιλιάδες χρηματοοικονομικές συναλλαγές συνολικού ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως αποκαλύπτουν νέα έντυπα γνωστοποίησης και φέρνει στο προσκήνιο το CNBC.

Στις συναλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνονται μεγάλες αγορές και πωλήσεις μετοχών των τεχνολογικών κολοσσών Nvidia, Microsoft, Amazon και Meta.

Τα έγγραφα που υπέβαλε ο Τραμπ στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ δείχνουν περισσότερες από 3.700 συναλλαγές, με το συνολικό ποσό για κάθε μία να αναγράφεται ως εύρος και όχι ως ακριβές ποσό.

Οι συναλλαγές, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, εκτιμώνται συνολικά μεταξύ 220 εκατομμυρίων και 750 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Επενδύσεις Tραμπ στον τεχνολογία

Οι μεγαλύτερες αγορές και πωλήσεις του Τραμπ επικεντρώθηκαν στον τομέα της τεχνολογίας, όπως έδειξαν τα έγγραφα.

Μεταξύ των τριών δωδεκάδων συναλλαγών αξίας μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 5 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Τραμπ αγόρασε τίτλους των ServiceNow, Nvidia, Adobe, Microsoft, Oracle, Broadcom, Motorola, Amazon, Texas Instruments και Dell, όπως δείχνουν τα έγγραφα.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες πωλήσεις του Τραμπ κατά την περίοδο αυτή αφορούσαν επίσης κυρίως εταιρείες τεχνολογίας: σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 10 Φεβρουαρίου πούλησε τίτλους των Microsoft, Amazon και Meta αξίας μεταξύ 5 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν δεκάδες άλλες συναλλαγές.

Ο χρόνος διεξαγωγής ορισμένων συναλλαγών του προέδρου συνέπεσε με ειδήσεις από τις εταιρείες των οποίων τις μετοχές αγόραζε ή πωλούσε, όπως ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο NOTUS την Πέμπτη.

Μία εβδομάδα μετά την αγορά από τον Τραμπ, στις 10 Φεβρουαρίου, μετοχών της Nvidia αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, για παράδειγμα, η εν λόγω εταιρεία ανακοίνωσε μια σημαντική συμφωνία για τσιπ με τη Meta.

Ο πρόεδρος αγόρασε επίσης μετοχές της Nvidia αξίας μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων μία εβδομάδα πριν το Υπουργείο Εμπορίου εγκρίνει επίσημα την πώληση ορισμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, ανέφερε το NOTUS.

Τα έγγραφα δεν αναφέρουν αν ο Τραμπ έδωσε ο ίδιος εντολή για κάποια από τις συναλλαγές. Ορισμένες από τις συναλλαγές περιγράφονται στα έγγραφα ως «αυθόρμητες», αν και ο χαρακτηρισμός αυτός δεν είναι σαφής.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ, σε δήλωσή του στο CNBC, ανέφερε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου βρίσκονται σε ένα καταπίστευμα το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του.

«Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων», δήλωσε ο Ίνγκλ. «Ο πρόεδρος Τραμπ ενεργεί αποκλειστικά προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού — και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον επανέλεξαν με συντριπτική πλειοψηφία στο αξίωμα αυτό, παρά τα χρόνια ψεμάτων και ψευδών κατηγοριών εναντίον του και των επιχειρήσεών του από τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις».

Δεν απαγορεύεται στους προέδρους να κατέχουν ή να διαπραγματεύονται μετοχές ενώ βρίσκονται στο αξίωμα, αλλά υποχρεούνται να δηλώνουν τις συναλλαγές τους.

Η ετήσια δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του Τραμπ αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα φέτος.

Οι τελευταίες υποβολές απαιτούσαν από τον Τραμπ να δημοσιοποιήσει μόνο συναλλαγές τίτλων αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Τα έντυπα διευκρίνιζαν επίσης ότι οι υποβάλλοντες δεν χρειάζεται να κλείσουν ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως αμοιβαία κεφάλαια ή άλλα επενδυτικά κεφάλαια, ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου και ακίνητα.

Πηγή: ΟΤ