Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν την πείνα τους επόμενους μήνες, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν επιλυθεί σύντομα, προειδοποίησε ο ΟΗΕ.

Η τιμή της ενέργειας, η οποία επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των τροφίμων, έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Η τιμή των λιπασμάτων, τα περισσότερα από τα οποία παράγονται στα κράτη του Κόλπου και εξάγονται μέσω του ίδιου θαλάσσιου διαύλου, έχει επίσης εκτοξευθεί στα ύψη.

Φαίνεται λοιπόν αναπόφευκτο ότι το κόστος των τροφίμων σε όλο τον κόσμο θα αυξηθεί, όπως συνέβη και μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 (και οι δύο χώρες ήταν μεγάλοι εξαγωγείς τροφίμων και λιπασμάτων).

Τότε, ορισμένες κυβερνήσεις αντέδρασαν με δαπανηρές επιδοτήσεις για παραγωγούς και καταναλωτές, χρηματοδοτούμενες από τους φορολογούμενους.

Ωστόσο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζει πόσο ευάλωτοι παραμένουμε παντού σε μια τέτοια γεωγραφικά συγκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και λιπασμάτων, όπως γράφουν σε άρθρο τους στο The Conversation, οι Jasper Verschuur και Paul Behrens, ερευνητές που ασχολούνται με το κλίμα, τις υποδομές και τη βιώσιμη διατροφή.

Ακολουθούν τέσσερις τρόποι με τους οποίους ο κόσμος θα μπορούσε να προσπαθήσει να οικοδομήσει ένα σύστημα διατροφής που θα είναι πολύ πιο ανθεκτικό σε μελλοντικές κρίσεις.

Jordan’s government has greenlit a $1bn green ammonia facility, adding the country to a growing roster of Middle Eastern and North African nations investing in fossil-fuel-free nitrogen production.https://t.co/Fmyh2hNFbS — Fertilizer Daily (@FertDaily) May 13, 2026

1. Πιο πράσινη καλλιέργεια

Η τρέχουσα κατάσταση είναι σίγουρα ένα σημάδι ότι έχει πλέον έρθει η ώρα για τη γεωργία να κάνει τη μετάβαση στην «πράσινη αμμωνία» – αμμωνία που παράγεται χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για ορυκτά καύσιμα. (Η αμμωνία είναι βασικό συστατικό των λιπασμάτων με βάση το άζωτο.)

Αντί να εξαρτάται από συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές για την παραγωγή λιπασμάτων, θα ήταν δυνατό να παράγονται εγχώρια λιπάσματα όταν ο ήλιος λάμπει και ο άνεμος φυσά.

Τα πρώτα εργοστάσια πράσινης αμμωνίας κατασκευάζονται τώρα σε ηλιόλουστες περιοχές όπως η Χιλή, το Μαρόκο και η Αυστραλία. Είναι μια δαπανηρή αλλαγή, αλλά το μειούμενο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου θα μπορούσε σύντομα να την καταστήσει μια πιο ανταγωνιστική και ασφαλή εναλλακτική λύση.

Η επιτυχής μετάβαση θα εξαρτηθεί από τη διαρκή δέσμευση (και επένδυση) των κυβερνήσεων – ειδικά όταν το Στενό του Ορμούζ τελικά ανοίξει ξανά.

2. Αποθέματα

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουν τα τρόφιμα.

Η σύγχρονη εφοδιαστική και οι απρόσκοπτες αλυσίδες εφοδιασμού σημαίνουν ότι πολλές χώρες αποθηκεύουν ορισμένα προϊόντα για να διαρκέσουν λίγες ημέρες ή εβδομάδες, με την παραδοχή ότι αυτά τα αποθέματα μπορούν να αναπληρωθούν γρήγορα.

Ορισμένες χώρες (π.χ. η Σουηδία, η Κίνα και η Ινδία) υιοθετούν μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση, προφανώς καθοδηγούμενες από μια ισχυρότερη αντίληψη της σημασίας της αυτάρκειας.

Άλλες χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να σκεφτούν πέρα από τη συσσώρευση αποθεμάτων όπως τα σιτηρά, και να στραφούν σε άλλα βασικά γεωργικά εφόδια όπως τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Ωστόσο, πρέπει να το πράξουν σταδιακά, ώστε να μην διαταράξουν τις ήδη στενές αγορές βραχυπρόθεσμα.

Αυτού του είδους η αλλαγή θα συνάδει επίσης με τις ευρύτερες φιλοδοξίες εθνικής ασφάλειας που αναδύονται σε όλη την Ευρώπη και αλλού. Τα αποθέματα τροφίμων για την αντιμετώπιση περιόδων αβεβαιότητας και διαταραχών θα αποτελούσαν ουσιαστικό μέρος αυτού.

3. Καλλιέργεια περισσότερων φυτών

Μια αλλαγή στη ζήτηση προς τη μείωση των αποβλήτων και την υιοθέτηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών – συγκεκριμένα με την κατανάλωση περισσότερων φυτικών πρωτεϊνών – θα μπορούσε να βελτιώσει γρήγορα την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

Η κτηνοτροφία απαιτεί μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων για τις καλλιέργειες που παρέχουν τη τροφή των ζώων.

Οι φυτικές πρωτεΐνες, όπως τα όσπρια (φασόλια, φακές, μπιζέλια), απαιτούν πολύ λιγότερα λιπάσματα (μπορούν μάλιστα να «δημιουργήσουν» το δικό τους λίπασμα στις ρίζες τους μέσω της δέσμευσης αζώτου).

Έχουν επίσης άλλα πλεονεκτήματα, όπως βελτιωμένη διατροφή και πολύ μειωμένες εκπομπές άνθρακα.

4. Ηλεκτροκίνηση των μεταφορών

Τα βιοκαύσιμα, όπως το αιθανόλη και το βιοντίζελ, συχνά παρουσιάζονται ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις καυσίμων. Ωστόσο, οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των καυσίμων (όπως το καλαμπόκι και η ελαιοκράμβη) καταλαμβάνουν πλέον έκταση τουλάχιστον το μέγεθος της Ιταλίας.

Πρόκειται για μεγάλη έκταση γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελάχιστου καυσίμου (στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα βιοκαύσιμα καλύπτουν λιγότερο από το 7% των μεταφορικών αναγκών της χώρας).

Αντίθετα, η κατασκευή φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων για την παροχή ενέργειας σε ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί πολύ πιο αποδοτική χρήση της γης όσον αφορά την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών.

Η επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης των μεταφορών και η ταχεία κατάργηση των καυσίμων που προέρχονται από καλλιέργειες θα απελευθέρωνε δεκάδες εκατομμύρια εκτάρια παγκοσμίως για σκοπούς όπως η παραγωγή τροφίμων, η επαναφύτρωση και η αποθήκευση άνθρακα.

Προς την ανθεκτικότητα

Η οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού συστήματος διατροφής δεν θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη, γράφουν οι Verschuur και Behrens.

Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και η μετάβαση από την εξάρτηση από καύσιμα και λιπάσματα απαιτεί χρόνο.

Θα περιλαμβάνει συμβιβασμούς, καθώς και σημαντική πολιτική και εμπορική βούληση.

Τίποτα από αυτά δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, και οι προηγούμενες παγκόσμιες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων (το 2007, το 2010 και το 2022) δεν οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές.

Ωστόσο, η εναλλακτική λύση είναι να παραμείνουμε εκτεθειμένοι σε επαναλαμβανόμενες κρίσεις.

Η κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές εντάσεις θα συνεχίσουν να διαταράσσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η τρέχουσα κρίση δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη προειδοποίηση για την ευπάθεια του σημερινού συστήματος διατροφής, αλλά και μια ευκαιρία να επιταχυνθεί η μετάβαση προς ένα σύστημα που θα είναι πολύ πιο ικανό να αντέξει μελλοντικές διαταραχές.