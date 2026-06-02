Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η άνοδος που κατέγραψε η τηλεργασία από την εποχή της πανδημίας και μετά έχει κάνει τις επιχειρήσεις λιγότερο απρόθυμες να προσλάβουν νέους, άπειρους εργαζόμενους. Αυτό διαπιστώνει μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, που επισημαίνει ότι αυτός είναι ο βασικός παράγοντας για τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για τους πρόσφατους αποφοίτους κολεγίων. Όχι η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει κατηγορηθεί ότι θα «καταργήσει» τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας.

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα θα αλλάξουν μορφή ή θα εξαφανιστούν, ενώ νέες ειδικότητες θα κυριαρχήσουν. Στελέχη της τεχνολογίας, οικονομολόγοι και άλλοι εμπειρογνώμονες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει πολλές δουλειές και να μειώσει τις θέσεις εργασίας. και κυρίως αυτές θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, ιδιαίτερα σε επαναλαμβανόμενες ή αυτοματοποιημένες εργασίες (π.χ. data entry, βασική εξυπηρέτηση πελατών).

Τι λέει η μελέτη

Η μελέτη συνέκρινε επαγγέλματα που μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως – όπως η ανάπτυξη λογισμικού – με εκείνα που γίνονται αυτοπροσώπως, όπως η νοσηλευτική. Διαπιστώνει ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων αποφοίτων κολεγίων σε «εξ αποστάσεως» θέσεις εργασίας αυξήθηκε κατά περίπου 1% την περίοδο 2022-2024 σε σύγκριση με την περίοδο 2017-2019.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς (άνω των 29 ετών) το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς. Και το χάσμα στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των δύο ηλικιακών κατηγοριών μεγάλωσε.

Είναι αλλιώς στη νοσηλευτική…

Ωστόσο, στις μη εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας, όπως π.χ. η νοσηλευτική, όπου η παρουσία είναι εκ των ων ουκ άνευ, είναι πολύ μικρό το χάσμα στα ποσοστά ανεργίας. Παρόμοιο μοτίβο υπάρχει και για όσους δεν έχουν πτυχία πανεπιστημίου, ανέφερε τράπεζα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιχειρήσεις διστάζουν να προσλάβουν νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου σε εξ αποστάσεως εργασία. Ο λόγος είναι ότι είναι πιο δύσκολο να τους εκπαιδεύσουν και να τους καθοδηγήσουν εάν εργάζονται εκτός γραφείου. Οι συγγραφείς της μελέτης υπολογίζουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία ευθύνεται για σχεδόν τα δύο τρίτα της αύξησης του ποσοστού ανεργίας για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου από την πανδημία.

«Η εξ αποστάσεως εργασία έχει αποδυναμώσει τα κίνητρα για την πρόσληψη νέων εργαζομένων, εμποδίζοντας την εκπαίδευση στην εργασία», ανέφερε η μελέτη. «Οι εργοδότες μπορεί να μην θέλουν να προσλάβουν νέους πτυχιούχους σε κατανεμημένες ομάδες, επειδή είναι πιο δύσκολο να τους διδάξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες από μακριά».

Δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη

Τα στοιχεία αυτά έρχονται ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τις προοπτικές απασχόλησης των προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων πανεπιστημίου, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει διεισδύσει σε πολλές και διαφορετικές εργασίες γραφείου. Και σε κλάδους από τα οικονομικά και τα νομικά, έως την ψυχαγωγία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αν ρωτήσεις σήμερα έναν απόφοιτο πανεπιστήμιου, το πιθανότερο είναι ότι θα εκφράσει φόβο για το μέλλον, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, σύμφωνα με τη μελέτη δεν είναι ζήτημα ΑΙ, αλλά έχει να κάνει με την τηλεργασία.

Η επιδείνωση της εικόνας απασχόλησης για τους νέους αποφοίτους πανεπιστημίων προηγείται της ανάπτυξης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT. Και όταν οι συγγραφείς εξέτασαν την έκθεση διαφόρων επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, διαπίστωσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είχε μικρό αντίκτυπο στην ανεργία των νέων.

Το ποσοστό ανεργίας για τους αποφοίτους πανεπιστημίων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε κατά 20% σε σύγκριση με πριν από την πανδημία την περίοδο 2022-2025. Ετησίως, κατά μέσο όρο αυξανόταν 3,7%, ανέφερε η Fed της Νέας Υόρκης. Για τους αποφοίτους πανεπιστημίων ηλικίας 22 έως 27 ετών, η ανεργία έφτασε το 5,8% πέρυσι, το υψηλότερο εκτός πανδημίας από το 2012.

Τηλεργασία και υποχώρηση της αγοράς εργασίας

Τα ευρήματα της μελέτης συνάδουν με την κατάσταση χαμηλών προσλήψεων και υποχώρησης της ζήτησης εργαζομένων. Και ενώ οι απολύσεις είναι λίγες και το ποσοστό ανεργίας είναι ως επί το πλείστον σταθερό, οι άνεργοι δυσκολεύονται να βρουν νέες θέσεις εργασίας.

Και έτσι οι ερευνητές έφτασαν στην τηλεργασία. Η μελέτη της Fed της Νέας Υόρκης εξέτασε λεπτομερή δεδομένα από μια ανώνυμη εταιρεία τεχνολογίας του δείκτη Fortune 500. Διαπίστωσε ότι τα πρότυπα προσλήψεων αντικατόπτριζαν αυτά που είχαν δει στα ευρύτερα δεδομένα.

Όταν τα γραφεία της εταιρείας έκλεισαν και το προσωπικό απασχολούνταν με τηλεργασία, «η εταιρεία προσέλαβε λιγότερους άπειρους εργαζόμενους και πιο έμπειρους εργαζόμενους». Ο λόγος ήταν ότι οι έμπειροι εργαζόμενοι «χρειάζονται λιγότερη καθοδήγηση για να κάνουν καλά τη δουλειά τους».

«Μόλις άνοιξαν ξανά τα γραφεία της, η εταιρεία επέστρεψε στην πρόσληψη νεότερων εργαζομένων», ανέφερε η μελέτη. Αλλά ακόμη και μετά το άνοιγμα, η εταιρεία προτίμησε πιο έμπειρους εργαζόμενους για ομάδες που περιλάμβαναν τηλεργασία.

• Με στοιχεία από το Associated Press