Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου χαρακτηρίζει πλέον το γραφείο Τύπου τομέα ο οποίος υπόκειται στους κανονισμούς περί απορρήτων, έκανε γνωστό το Πεντάγωνο χθες Δευτέρα, περιορίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στους δημοσιογράφους, που ως τώρα μπορούσαν να εισέρχονται στον χώρο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Al Drago).

Η απόφαση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπηρεσία εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα», ανέφερε εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζόελ Βαλντέζ, σε ανακοίνωσή του.

«Κατά συνέπεια, οι δημοσιογράφοι δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται» στον χώρο αυτόν, πρόσθεσε.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επέβαλε νέους περιορισμούς στους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Με έγγραφό του που είχε δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο και απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα από τον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, το υπουργείο Πολέμου απαιτούσε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να μη ζητούν ούτε να δημοσιεύουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή έγκριση από πλευράς του, επί ποινή απώλειας της διαπίστευσης σε περίπτωση παραβίασης.

Παραβιάζει το Σύνταγμα

Κατόπιν προσφυγής στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία των New York Times, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε τον Μάρτιο ότι μεγάλο μέρος της νέας πολιτικής ως προς τις διαπιστεύσεις «παραβιάζει» τροπολογίες του αμερικανικού Συντάγματος.

Ομως το υπουργείο εφάρμοσε ακόμη πιο αυστηρούς κανόνες. Περιόρισε ιδίως τις μετακινήσεις δημοσιογράφων στο εσωτερικό του Πενταγώνου, τους επέβαλε να συνοδεύονται εκτός συγκεκριμένων ζωνών, ενώ έκλεισε τομέα που διέθετε στον Τύπο, γνωστό με την ονομασία «ο διάδρομος των ανταποκριτών».

Πηγή: ΑΠΕ