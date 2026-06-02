Βρετανία: «Συγγνώμη» από την αστυνομία για τις χειροπέδες που πέρασε σε ετοιμοθάνατο θύμα
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 01:45

Η αστυνομία στη Βρετανία ζήτησε συγγνώμη για τις χειροπέδες που πέρασε στο ετοιμοθάνατο θύμα νεαρού Σιχ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Νεαρός Σιχ καταδικάστηκε χθες Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο φοιτητή, σε μια υπόθεση στην οποία η αστυνομία της Βρετανίας ζήτησε συγγνώμη επειδή άνδρες της πέρασαν χειροπέδες στο ετοιμοθάνατο θύμα (φωτογραφίες, επάνω, από Facebook/Olivia Nowak, Hampshire police, Wiki commons/tvpworld.com).

Το ποινικό δικαστήριο του Σαουθάμπτον καταδίκασε τον Βίκραμ Ντίγκουα, 23 ετών, σε ισόβια κάθειρξη – με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 21 χρόνια – για τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόουακ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του από νυχτερινή έξοδο.

Ισόβια κάθειρξη για νεαρό Σιχ, ενώ η αστυνομία ζήτησε συγγνώμη για τις χειροπέδες που είχε περάσει στο θύμα του

Η επέμβαση των αστυνομικών, που πέρασαν χειροπέδες στον βαριά τραυματισμένο φοιτητή, επικρίθηκε δριμύτατα από τον Ελον Μασκ και ακροδεξιούς πολιτικούς της Βρετανίας, όπως τον Τόμι Ρόμπινσον, οι οποίοι κάλεσαν την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τα πλάνα από τις κάμερες που έφεραν επάνω τους οι εκπρόσωποι του νόμου.

Ο πατέρας του Χένρι Νόουακ, Μαρκ, κάλεσε χθες το υπουργείο Εσωτερικών να διασφαλίσει ότι η έρευνα της εσωτερικής υπηρεσίας (IOPC) της αστυνομίας θα διεξαχθεί «πλήρως, με θάρρος και διαφάνεια», κρίνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τον γιο του ήταν «απάνθρωπος και εξευτελιστικός».

Ο υπαρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή επειδή ο Χένρι «συνελήφθη και του πέρασαν χειροπέδες λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του».

Διαβεβαίωσε όμως ότι οι αστυνομικοί παραπλανήθηκαν από τα «ψέματα» του Βίκραμ Ντίγκουα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν εκείνος το θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Το τελετουργικό στιλέτο

Ο Ντίγκουα δήλωσε αθώος, υποστηρίζοντας ότι έδρασε σε νόμιμη άμυνα, αφού δέχτηκε ύβρεις και χτυπήματα.

Ο δικαστής πάντως δήλωσε πεπεισμένος ότι «ο Χένρι δεν είπε τίποτα ρατσιστικό».

Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι με λάμα περίπου 20 εκατοστών που φορούσε στη ζώνη του, υποστηρίζοντας ότι έτσι επιτάσσει η θρησκεία του.

Ωστόσο, η ομοσπονδία βρετανών Σιχ ανακοίνωσε χθες ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι το «κιρπάν», το τελετουργικό στιλέτο που φέρουν νομίμως οι άνδρες Σιχ, αλλά ένα άλλο μαχαίρι, «περσικής προέλευσης».

Η ομοσπονδία ανησυχεί για «τις λανθασμένες πληροφορίες» που κυκλοφορούν για το θέμα και οδήγησαν «στην αύξηση των προφορικών και σωματικών επιθέσεων εναντίον των Σιχ τις δύο τελευταίες εβδομάδες».

Η βρετανική εισαγγελία από την πλευρά της διέψευσε ότι αποκάλεσε «κιρπάν» το φονικό όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός – Δεν αφορά ακόμα τα νότια του Λιβάνου
Κόσμος 01.06.26 Upd: 00:17

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ανάρτηση 01.06.26

Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

