Ηράκλειο: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη επιχειρηματίας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 42χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο στην Κρήτη, σε βάρος του οποίου είχε υποβάλει καταγγελία η 28χρονη πρώην σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο άνδρας είχε καταφέρει αρχικά να διαφύγει, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν για πρώτη φορά να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη του 42χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (01/06), βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του από τις Αρχές.

Η καταγγελία και η επεισοδιακή διαφυγή

Η υπόθεση ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (30/05), όταν η 28χρονη πρώην σύντροφος του 42χρονου κατήγγειλε ότι ο επιχειρηματίας, με τον οποίο διατηρούσε σχέση μέχρι πρόσφατα, την παρενοχλούσε.

Όπως φέρεται να υποστήριξε η γυναίκα στις Αρχές, ο 42χρονος είχε αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της σημείωμα, το οποίο περιείχε απειλές και υβριστικές εκφράσεις σε βάρος της.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στο κρεοπωλείο του, προκειμένου να τον εντοπίσουν. Μόλις, όμως, ο 42χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία τους, κατάφερε να διαφύγει.

Συγκεκριμένα επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, παραβιάζοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ερυθρούς σηματοδότες, ενώ στη διάρκεια της διαφυγής του ενεπλάκη και σε τροχαίο.

Παρά την καταδίωξη, κατάφερε αρχικά να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.