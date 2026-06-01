Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Καλαμάτα από την άγρια δολοφονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της. Το φονικό έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα στο διαμέρισμα της οικογένειας στο κέντρο της πόλης και ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν από τους γείτονες μπήκαν στο διαμέρισμα εντόπισαν την άτυχη γυναίκα στο υπνοδωμάτιο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στο χέρι της φαινόταν να κρατούσε ένα μαχαίρι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα ο δράστης να θέλησε να σκηνοθετήσει κάποιο σκηνικό προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές για την άγρια δολοφονία.

Ενώ αρχικά ανέφερε διάφορους ισχυρισμούς για το τι ακριβώς συνέβη τελικά ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε τη γυναίκα. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ενώ κοιμόταν ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του κρατώντας ένα μαχαίρι.

Όπως ισχυρίστηκε ακολούθησε πάλη μεταξύ τους και αφού κατάφερε να την αφοπλίσει και πάνω στη συμπλοκή τη μαχαίρωσε. Πάντως από τα μέχρι τώρα στοιχεία και την πρώτη εξέταση που έγινε στον 41χρονο δεν εντοπίστηκαν στο σώμα του κάποια σημάδια πάλης που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του, ούτε αμυντικά χτυπήματα.

Το χρονικό

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, για αρκετή ώρα ακούγονταν έντονες φωνές και καυγάς από το διαμέρισμα του 2ου ορόφου, γεγονός που ανησύχησε τους περιοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Όπως έγινε γνωστό, οι φωνές είχαν ήδη σταματήσει, ενώ παρά τις προσπάθειες των περιοίκων να επικοινωνήσουν με τους ενοίκους στο διαμέρισμα, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα, εντόπισαν νεκρή την 39χρονη γυναίκα μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου. Η 39χρονη έφερε πολλαπλά αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, στα χέρια, στο θώρακα.

Μέσα στην κατοικία βρισκόταν και ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ομολόγησε την πράξη του, κάνοντας λόγο για έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε.

Παθολογική ζήλια

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 41χρονος δράστης εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε απασχολήσει την Αστυνομία, ούτε είχε γίνει κάποια αναφορά ή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας αναμένεται να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος που συγκλονίζει από το πρωί την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η παθολογική ζήλια φαίνεται να οδήγησε τον 41χρονο στο φονικό.

Υπάρχουν, μάλιστα πληροφορίες ότι η 39χρονη είχε εκφράσει την επιθυμία να χωρίσει, κάτι που ο 41χρονος δεν μπορούσε να αποδεχτεί, με αποτέλεσμα οι εντάσεις να είναι ακόμη περισσότερες.

Ακόμη σημειώνεται πως ο δράστης φέρεται να υποψιαζόταν ότι η γυναίκα του είχε εξωσυζυγική σχέση.

Θύματα και τα δύο παιδιά

Θύματα της άγριας δολοφονίας είναι και τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας. Τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο την ώρα του φονικού.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να κοιμούνται, και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη, έως ότου αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας που θα πάνε.

Μαρτυρίες

«Φώναζε “βοήθεια, βοήθεια” και κάλεσε την αστυνομία», λένε γείτονες της άτυχης 39χρονης που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο τον σύζυγό της. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν σοκαριστική, καθώς ο 41χρονος ήταν γεμάτος αίματα.

Ο ίδιος συνελήφθη και λίγη ώρα αργότερα ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ξύπνησε και άνοιξε τα μάτια του είδε τη γυναίκα του από πάνω του με ένα μαχαίρι.

Σημειώνεται πως ο 41χρονος είχε αρχικά δώσει διαφορετικές εκδοχές για όσα είχαν συμβεί πριν ομολογήσει. Στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού εντοπίστηκε η 39χρονη νεκρή, πεσμένη στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ στο χέρι της βρέθηκε ένα μαχαίρι.