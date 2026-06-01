Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 19:01

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Η Κύπρος ζητά διαβεβαιώσεις ότι μια μελλοντική κυβέρνηση στη Βρετανία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μονομερώς τις βάσεις για επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Politico.

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι δέχθηκε επίθεση, προκαλώντας συναγερμό σε όλο το νησί. Σε βαθμό μάλιστα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, να ανακοινώσει σχέδια για επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντος των «αποικιακών» βάσεων της Βρετανίας με το τέλος των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Διότι, η συμφωνία ανεξαρτησίας της Κύπρου από τη Βρετανία προβλέπει την παραχώρησή τους στη Βρετανία.

Το «όχι» Στάρμερ στον Τραμπ

Τον Μάρτιο, ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο για επιθετικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Αργότερα, επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν για τον «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό» της αποτροπής ιρανικών επιθέσεων.

Κύπρος, η βάση στο Ακρωτήρι

Κύπρος, η βάση στο Ακρωτήρι / REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, Βρετανοί και Κύπριοι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ανησυχία ότι μια μελλοντική βρετανική κυβέρνηση, μπορεί να αποφασίσει αλλιώς. Όπως για παράδειγμα μια κυβέρνηση υπό τον ακροδεξιό λαϊκιστή Νάιτζελ Φάρατζ, το κόμμα του οποίου Reform UK προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Ο Φάρατζ αρχικά υποστήριξε τη χρήση βρετανικών βάσεων στο εξωτερικό, όπως αυτές στην Κύπρο και το αρχιπέλαγος Τσάγκος, για επιθετικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Αργότερα φάνηκε να κάνει πίσω. «Αν δεν μπορούμε καν να υπερασπιστούμε την Κύπρο, ας μην εμπλακούμε σε έναν ακόμη ξένο πόλεμο», είπε. Ωστόσο, οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι στενές και κανείς δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να αποφασίσει ευρισκόμενος στην κυβέρνηση,

Μόλις τελειώσει ο πόλεμος

Ανώτερος αξιωματούχος στη Λευκωσία δήλωσε στο Politico ότι η Κύπρος σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Είπε επίσης ότι η Κύπρος χαιρέτισε την αρχική απόφαση του Στάρμερ σχετικά με τις βάσεις. Ωστόσο, θέλει συγκεκριμένες εγγυήσεις για να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές κυβερνήσεις, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μονομερώς τις βάσεις για στρατιωτική δράση.

Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργούσε στην πράξη μια τέτοια πρωτοβουλία.

Η θέση της ΕΕ

Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν οι ηγέτες της ΕΕ, δήλωσε ότι «αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει μια συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια, όπως απαιτείται».

Επίσης, ο Μαρκ Γουέλερ, διευθυντής του προγράμματος διεθνούς δικαίου στο Chatham House, δήλωσε στο Politico: «Η Κύπρος υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε μόνο πιο περιορισμένη εξουσία σχετικά με την άμυνα. Ενώ η άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου [περί πλήρους κυριαρχίας] είναι νομικά σωστή, το επεισόδιο με το Ιράν θα προσφέρει μια ευκαιρία στην Κύπρο να αναζωπυρώσει αυτή τη συζήτηση».

Γιατί φοβούνται τον Φάρατζ

Οι εκλογές στη Βρετανία –υπό κανονικές συνθήκες- αναμένονται το 2029. Έως τότε μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι πια πρόεδρος των ΗΠΑ. Ωστόσο, το Reform UK προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, λόγω των προβλημάτων στην κυβέρνηση Στάρμερ και την αμφισβήτηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Το Reform UK επιμένει ότι η Βρετανία πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των βάσεων στην Κύπρο.

«Το Reform UK υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη στρατηγική σημασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και το κυρίαρχο δικαίωμα της Βρετανίας να αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος. «Ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά ότι η Βρετανία δεν πρέπει να συρθεί σε περιττούς ξένους πολέμους, αλλά ούτε πρέπει να προσποιούμαστε ότι μπορούμε να προβάλουμε δύναμη στο εξωτερικό μετά από χρόνια περικοπών των Εργατικών και των Συντηρητικών στις ένοπλες δυνάμεις μας».

Αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με την Κύπρο. Ωστόσο, το νομικό καθεστώς των βάσεων «δεν τίθεται προς συζήτηση. Βασίζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, οι οποίες, αν αρχίσετε να τις αναλύετε, γίνονται αρκετά μπερδεμένες αρκετά γρήγορα», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος. Παρ’ όλα αυτά αναγνώρισε ότι «οι σύμμαχοι ανησυχούν για την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση που ο Φάρατζ γίνει πρωθυπουργός».

Επίσης, κυβερνητικό στέλεχος στη Βρετανία, που συμμετείχε σε συζητήσεις με την Κύπρο δήλωσε ότι οι βάσεις καλύπτονται από ένα σύνθετο συνονθύλευμα συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι η κυριαρχία και η μελλοντική τους χρήση δεν τίθενται προς συζήτηση. «Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις βάσεις μας χωρίς περιορισμούς», είπε.

Η Κύπρος και η ασφάλεια των βάσεων

Η ανησυχία που εκφράζει η Κύπρος πάντως είναι βάσιμη και το Λονδίνο θα το αναγνωρίσει. Κατά τον Μαρκ Γουέλερ, η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να μετατοπίσει τη συζήτηση στο πώς να ενισχύσει την κοινή ασφάλεια, «επίσης σε σχέση με τον κίνδυνο ασφαλείας που μπορεί να προκύψει για την Κύπρο λόγω της παρουσίας των βάσεων στην Κύπρο».

Ήδη Βρετανοί υπουργοί υπογράμμισαν την υποστήριξη προς την Κύπρο μετά την ιρανική επίθεση. Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι συναντήθηκε επίσης με τον Κύπριο ομόλογό του μετά την επίθεση. Το Λονδίνο ενισχύει επίσης την ασφάλεια στις βάσεις της Κύπρου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες στην Κύπρο από τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ραντάρ, συστημάτων καταπολέμησης drones και γρήγορων αεριωθούμενων. Αυτές ενισχύθηκαν μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με την ανάπτυξη του HMS Dragon, πρόσθετων ελικοπτέρων Wildcat και Merlin του Βασιλικού Ναυτικού και αεριωθούμενων Typhoon για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας».

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται
Financial Times 01.06.26

Η Νορβηγία επανεξετάζει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι το σοκ που έχει προκαλέσει στις διεθνείς, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις η πολιτική Τραμπ, έκανε το Όσλο να επανεκτιμήσει τα οφέλη της.

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

