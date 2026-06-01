Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Jay-Z επέστρεψε στη σκηνή για μια σπάνια σόλο εμφάνιση και επέλεξε πόλεμο (αντίο ειρήνη), ρίχνοντας βέλη εναντίον πολλών ράπερ.

Ο ράπερ εμφανίστηκε στο Roots Picnic, ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που δημιουργήθηκε από τους θρυλικούς The Roots, με τον Jay-Z να είναι ένας από τους headliners της φετινής διοργάνωσης.

Όμως, η εμφάνιση του Σαββάτου, 30 Μαΐου, στο Belmont Plateau στη Φιλαδέλφεια συγκέντρωσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή καθώς ο Jay-Z, ξαναγύρισε στις παλιές καλές εποχές, με καυστικά σχόλια για καλλιτέχνες όπως ο Ye, η Nicki Minaj και ο Drake, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ποιος κερδίζει;

Ο Jay-Z άνοιξε την εμφάνισή του με μια ερμηνεία του «Hovi Baby», από το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις The Blueprint 2: The Gift & the Curse.

Ο ράπερ καλωσόρισε τόσο τους παρευρισκόμενους όσο και όσους παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση, καλώντας τους να επιστρέψουν στο «Jay-Z extravaganza», όπως λέει ο πρώτος στίχος του κομματιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roc Nation (@rocnation)

Δεν υπήρχαν περιορισμοί στο freestyle που ακολούθησε. Ο Jay-Z είχε πολλές ρίμες να «φτύσει» για τους Ye, τη Minaj, τον Drake και τον συνιδρυτή της Roc-A-Fella Records, Dame, αλλά και για τον Tory Lanez, τον ράπερ που εκτίει ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του για τον πυροβολισμό της Megan Thee Stallion (η οποία ανήκει στην Roc Nation), τον πατέρα του Tory και πολλούς άλλους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τη Roc Nation και τους παρευρισκόμενους στο φεστιβάλ δείχνουν τον Jay-Z να στοχεύει τον Drake, ο οποίος πρόσφατα τον ανέφερε σε διάφορα τραγούδια από ένα από τα τρία πρόσφατα άλμπουμ του, το Iceman.

Στο «Janice STFU», ο Drake ράπαρε ότι ξέρει πως σπάνε οι OG και ότι το παιχνίδι τελείωσε, προκαλώντας τον Jay-Z να απαντήσει ότι το παιχνίδι ναι μεν τελείωσε, αλλά κερδίζει για 10 πόντους.

Ποιος έχει σειρά;

Όσο για τη Nicki Minaj, ο Jay-Z «έπιασε» τόσο τη σχέση της με τον σύζυγό της Kenneth Petty, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα βιασμού το 1995, μετά από επίθεση σε μια 16χρονη κοπέλα, όσο και την υποστήριξη της στο MAGA κίνημα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roc Nation (@rocnation)

«A rapper can’t be my opp, I got MAGA republicans», ράπαρε ο Jay-Z, κοινώς, ένας ράπερ δεν μπορεί να είναι αντίπαλός του, οπότε του την «πέφτουν» οι MAGA.

O Kanye West, δεν έλειψε από το freestyle του Jay-Z, παρόλο που κάποτε ο Ye ήταν ο στενότερος συνεργάτης του.

Η επαγγελματική τους σχέση χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Jay συμμετείχε στο τραγούδι του Ye «Never Let Me Down», και κορυφώθηκε με το κοινό άλμπουμ «Watch the Throne» του 2011.

Ωστόσο, έκτοτε ο Kanye West μπλέχτηκε σε μια σειρά από διαμάχες, καθώς υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ και εξήρε τον Χίτλερ πολλάκις (έφτασε στο σημείο να πουλάει και μπλούζες με σβάστικες), υποστηρίζοντας όμως αργότερα ότι οι δηλώσεις του οφείλονται σε ένα «μανιακό επεισόδιο».

Στο Roots Picnic, ο Jay-Z αναφέρθηκε στην ασταθή συμπεριφορά του Ye ραπάροντας, ότι ο West «δεν είναι μανιακός, δείτε πόσο λογικός είναι όταν είμαι εγώ παρών».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly