Απίστευτες βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε σε φάρμα, ενώ αγελάδες τρέχουν να σωθούν
Στιγμές αγωνίας καταγράφηκαν χθες Κυριακή στην Κίνα, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε ξαφνικά σε αγροτική περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται αγελάδες να πανικοβάλλονται καθώς το τεράστιο φαινόμενο πλησιάζει, με τα ζώα να προσπαθούν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Η εικόνα του ανεμοστρόβιλου να υψώνεται στον ορίζοντα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αλλά και τρομακτική. Παρότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρή καταστροφή.
Το συμβάν αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της τεράστιας δύναμης της φύσης και του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.
Οι αγελάδες μπορεί να τρόμαξαν, όμως στάθηκαν τυχερές, καθώς το φαινόμενο δεν προκάλεσε τις καταστροφές που πολλοί φοβήθηκαν βλέποντας τις εικόνες.
Whoahh! Tornado in China today.
Poor cows got a fright. It could have been much worse. I think they were lucky….pic.twitter.com/nburlxIqST
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 31, 2026
