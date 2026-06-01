Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά μετά τις αποκαλύψεις του in για τις σοβαρές ελλείψεις σε χρηματοδότηση και προσωπικό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ελλείψεις που έχουν αποτέλεσμα να καθυστερούν πάρα πολύ τα πορίσματα του Οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι επιλέγει να κάνει «επικοινωνιακά παιχνίδια» με τα προβλήματα. Και επισημαίνει ότι ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας, οφείλει να δώσει εξηγήσεις. «γιατί καμία υποστελέχωση, καμία αδράνεια και καμία καθυστέρηση σε ζητήματα ασφάλειας δεν μπορεί να θεωρείται “κανονικότητα”».

Η Νέα Αριστερά για το ρεπορτάζ του in

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τις αποκαλύψεις για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναρωτιέται: Όταν η Νέα Δημοκρατία μιλά για «ασφάλεια» και «μεταρρυθμίσεις», τι μπορεί να πάει λάθος;

Και απαντά: «Στην περίπτωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σχεδόν τα πάντα».

«Το ρεπορτάζ του in.gr για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση εναγωνίως προσπαθεί να κρύψει» σημειώνει.

«Ο Οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων λειτουργεί με σοβαρά κενά σε προσωπικό και πόρους. Από τις 15 προβλεπόμενες θέσεις διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων υπηρετούν μόλις 7 ενεργοί διερευνητές. Πάνω από τις μισές θέσεις παραμένουν κενές. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη συντριβή του ουκρανικού Antonov στην Καβάλα, που μετέφερε στρατιωτικό υλικό και στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, δεν έχει εκδοθεί ούτε τελικό ούτε ενδιάμεσο πόρισμα», προσθέτει.

Και καταλήγει:

«Μετά το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση είχε υποχρέωση να ενισχύσει άμεσα και ουσιαστικά κάθε μηχανισμό διερεύνησης, ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων στις μεταφορές. Αντί γι’ αυτό, αφήνει τον αρμόδιο Οργανισμό να λειτουργεί με εκκρεμείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και ανεπαρκές προσωπικό.

»Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, θα δώσει απαντήσεις; Ή, όπως μας έχει συνηθίσει η κυβέρνησή του, θα αρκεστεί στα επικοινωνιακά παιχνίδια;

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεση στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, γιατί υποστελέχωση, καμία αδράνεια και καμία καθυστέρηση σε ζητήματα ασφάλειας δεν μπορεί να θεωρείται “κανονικότητα”».