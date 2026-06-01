Παναιτωλικός για Μάριο Οικονόμου: «Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας»

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Ο Παναιτωλικός εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.

Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».