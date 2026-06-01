Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 16:37

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ με τη βοήθεια των Χούθι της Υεμένης.

Το Ιράν απαιτεί την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο για να επανεκκινήσει ο διάλογος με τις ΗΠΑ

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Αναλυτικότερα, το πρακτορείο που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης αναφέρει ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες και την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο τις συνεχιζόμενες ισραηλινές ενέργειες στον Λίβανο και τη Γάζα, καθώς και τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν στον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τον Λίβανο και στην πλήρη απόσυρση από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου, προτού ξαναρχίσει οποιοσδήποτε διάλογος.

Το Ιράν και το μέτωπο της αντίστασης (σ.σ. δηλαδή οι σύμμαχοι της Τεχεράνης, όπως οι Χούθι) φέρεται επίσης να έχουν αποφασίσει να αποκλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ και να ενεργοποιήσουν άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ως απάντηση στις ισραηλινές ενέργειες και στους υποστηρικτές τους.

Οι προειδοποιήσεις του Ιράν που προηγήθηκαν

Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε νωρίτερα μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

«Ουσιώδης προϋπόθεση η εκεχειρία στον Λίβανο»

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση της παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του νοτίου Ιράν με στόχο συστήματα ραντάρ και ελέγχου των drones.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν επίσης την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποίησε και ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

Η ανάρτηση του Αραγτσί στο Χ:

Η σημερινή ανάρτηση Τραμπ – «Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα μια καθησυχαστική ανάρτηση για τις συνομιλίες, γράφοντας ότι το Ιράν επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία και σημειώνοντας, ανάμεσα σε άλλα, «απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος».

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Από ό,τι φαίνεται, η Ουάσινγκτον δεν περίμενε την αντίδραση της Τεχεράνης σχετικά με την κλιμάκωση της ισραηλινής εισβολής στον Λίβανο.

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο - Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Σύνταξη
Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Η ανάρτηση 01.06.26

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» - Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Σύνταξη
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Σύνταξη
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Σύνταξη
Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Σύνταξη
Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Σύνταξη
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύνταξη
Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ

«Η πρόταση Γιούνκερ για φορολόγηση των εφοπλιστών το 2015 συνοδευόταν με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

