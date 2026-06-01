Date-flation: Ο πληθωρισμός ανεβάζει το κόστος των ραντεβού και αλλάζει το σύγχρονο dating

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και στις διαδικτυακές συζητήσεις για το «date-flation», καθώς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιδρούν σε ένα εντυπωσιακό στοιχείο: οι Millennials ξοδεύουν κατά μέσο όρο 252 δολάρια για ένα ραντεβού.

Η μέση συνολική δαπάνη για ένα ραντεβού στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας πριν το ραντεβού (όπως περιποίηση), των εξόδων μετακίνησης, αλλά και του ίδιου του ραντεβού, έχει φτάσει τα 189 δολάρια, αυξημένα κατά 12,5% σε σχέση με πέρυσι. Ο όρος «date-flation», όπως τον ονόμασε η έκθεση, αυξήθηκε πολύ πιο γρήγορα από τον πληθωρισμό του 2,7% στο ίδιο διάστημα.

Οι Millennials κατέγραψαν το υψηλότερο μέσο κόστος ανά ραντεβού και τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, σύμφωνα με το CNBC:

Gen Z: 205 δολάρια, από 194

Millennials: 252 δολάρια, από 191

Gen X: 173 δολάρια, από 172

Baby boomers: 126 δολάρια, από 127

Στην Ελλάδα, παρόμοιες τάσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Το αυξημένο κόστος στην εστίαση, τη μετακίνηση και τις απλές καθημερινές δραστηριότητες κάνει πολλά ζευγάρια και άτομα που βγαίνουν ραντεβού να επιλέγουν πιο «low budget» επιλογές, όπως βόλτες αντί για δείπνα ή πιο σύντομες συναντήσεις.

Παρότι το φαινόμενο δεν έχει μετρηθεί επίσημα στον ίδιο βαθμό όπως στις ΗΠΑ, η γενική πίεση του κόστους ζωής επηρεάζει ολοένα και περισσότερο και την κοινωνική διάσταση των γνωριμιών.

Η οικονομία επηρεάζει και το dating

Ο πληθωρισμός έχει επιδεινωθεί από τότε. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας. Οι υψηλότερες τιμές επηρεάζουν και τις συνήθειες στο dating, λένε οι ειδικοί.

«Βλέπουμε ότι το αυξημένο κόστος ζωής μειώνει τη συχνότητα των ραντεβού και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε», δήλωσε η Σαμπρίνα Ρομανόφ, κλινική ψυχολόγος. «Βλέπουμε λιγότερα δείπνα έξω και μικρότερη ανοχή σε πιο “ακριβές” συναντήσεις».

Οι μισοί Αμερικανοί που βγαίνουν ραντεβού ή είναι ανοιχτοί στο να βγουν, δήλωσαν ότι έχουν κάνει λιγότερα ραντεβού ή έχουν επιλέξει πιο οικονομικές δραστηριότητες λόγω του πληθωρισμού ή του υψηλού κόστους ζωής. Πάνω από τέσσερις στους δέκα (44%) είπαν ότι έχουν αλλάξει ή προσαρμόσει τα σχέδια των ραντεβού για οικονομικούς λόγους.

Μειώνεται επίσης και ο αριθμός των ραντεβού. Ο μέσος Αμερικανός που βγήκε ραντεβού ανέφερε περίπου 12 ραντεβού τον τελευταίο χρόνο, από περίπου 14 το 2025, σύμφωνα με την έρευνα.

Ποιος πληρώνει όταν τα ραντεβού κοστίζουν τόσο;

Οι υψηλότερες τιμές περιπλέκουν και ένα από τα παλαιότερα ερωτήματα του dating: ποιος πληρώνει;

Η έρευνα διαπίστωσε σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων στις προσδοκίες στην αρχή μιας σχέσης. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις άνδρες (71%) είπαν ότι περιμένουν να πληρώνουν για όλα στην αρχή. Αντίθετα, στις γυναίκες, το 52% είπε ότι περιμένει να μοιράζεται το κόστος, ενώ το 38% δήλωσε ότι περιμένει να πληρώνει το άλλο άτομο για όλα.

Η Τζες Καρμπίνο, κοινωνιολόγος που έχει δουλέψει σε εφαρμογές γνωριμιών, εξήγησε ότι σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας οι άνθρωποι συχνά επιστρέφουν σε πιο παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους στις σχέσεις και στα ραντεβού, γιατί έτσι νιώθουν μεγαλύτερη σταθερότητα και «ξεκάθαρους κανόνες».

Η Σαμπρίνα Ρομανόφ ανέφερε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις τάσεις, καθώς άνδρες και γυναίκες εκτίθενται σε διαφορετικές και συχνά αντίθετες αφηγήσεις για το dating και τα χρήματα. Οι αλγόριθμοι τείνουν να προωθούν πιο ακραίο και συγκρουσιακό περιεχόμενο, οπότε οι πιο έντονες απόψεις γίνονται πιο ορατές και επηρεάζουν περισσότερο τη συζήτηση.

Έτσι, από τη μία πλευρά, κάποιες γυναίκες λαμβάνουν το μήνυμα ότι ένα «ακριβό πρώτο ραντεβού» μπορεί να θεωρείται ένδειξη σοβαρού ενδιαφέροντος ή σεβασμού, ενώ από την άλλη κάποιοι άνδρες εκτίθενται στην ιδέα ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύουν καθόλου χρήματα στα ραντεβού. Αυτές οι υπερβολές, όπως λέει, κάνουν το dating να μοιάζει λιγότερο με μια αμοιβαία διαδικασία γνωριμίας και περισσότερο με μια διαπραγμάτευση όρων, όπου το οικονομικό βάρος μπαίνει στο κέντρο.

Συνολικά, όπως το θέτει, η οικονομική πίεση μαζί με τον τρόπο που λειτουργούν τα social media μπορεί να «στενεύει» τον τρόπο που οι άνθρωποι προσεγγίζουν τις σχέσεις.