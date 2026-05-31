Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ είναι και επισήμως παντρεμένοι. Ναι, καλά ακούσατε (αν και το περιμέναμε).

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια κλειστή τελετή στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου την Κυριακή 31 Μαΐου.

Το ζευγάρι συνόδεψε μια μικρή ομάδα αγαπημένων προσώπων, όπως δείχνουν φωτογραφίες που εξασφάλισαν οι εφημερίδες The Daily Mail και The Sun.

Η Λίπα φορούσε λευκό φόρεμα και γάντια, καθώς και ένα oversize λευκό καπέλο, καθώς περπατούσε χέρι-χέρι με τον Τέρνερ, ο οποίος φορούσε navy κοστούμι και γραβάτα.

Ένας μοιραίος έρωτας

Οι φήμες για τη σχέση των Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024, όταν παρευρέθηκαν μαζί στο after party του Masters of Air στο Λονδίνο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους επιβεβαίωσαν επίσημα ότι είναι ζευγάρι με μια ανάρτηση στο Instagram.

Η τραγουδίστρια δήλωσε στη βρετανική Vogue το 2025 ότι ένας νέος κόσμος άνοιξε μπροστά της μετά τον αρραβώνα της, καθώς, όπως είπε, «ποτέ δεν ήμουν από εκείνες που σκεφτόταν σοβαρά τον γάμο ή ονειρευόταν τι είδους νύφη θα ήμουν».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τις δηλώσεις της, η Λίπα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Τέρνερ. Η τραγουδίστρια του «Houdini» υποστήριξε επίσης ότι ήλπιζε να παντρευτεί μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας της.

Μια πηγή ανέφερε στο περιοδικό People περίπου την ίδια περίοδο ότι το ζευγάρι είχε αναβάλει τα σχέδια για γάμο, καθώς «βρισκόταν ακόμα σε εκείνη την εορταστική φούσκα».

«Η Ντούα Λίπα ήταν πάντα πολύ προσεκτική στις αποφάσεις της και αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα επικεντρωμένη στην περιοδεία της και απολαμβάνει αυτή την πραγματικά συναρπαστική φάση της ζωής της», πρόσθεσε η πηγή.

«Νιώθει ότι όλα τελικά ταιριάζουν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά και δεν θέλει να βιαστεί για κάτι το τόσο σημαντικό… Και οι δύο έχουν την ίδια άποψη».

*Με πληροφορίες από: People