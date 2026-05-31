Παλαιστίνιος οικοδόμος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά – Προσπαθούσε να εισέλθει στο Ισραήλ για να βρει δουλειά
Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το τραγικό περιστατικό
- Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
- Ανείπωτη τραγωδία - Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών σε τροχαίο με μηχανή
- Αχαΐα: Συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε τη μουσική στη διαπασών μέχρι τα ξημερώματα
- Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από παλαιστινιακές πηγές.
Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το τραγικό συμβάν
Ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.
«Οι δυνάμεις κατοχής σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που αναζητούσε εργασία και σκαρφάλωσε τον τοίχο της προσάρτησης και του απαρτχάιντ», ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.
Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ, βόρεια της Ιερουσαλήμ, για να κατευθυνθεί στην συνέχεια μαζί με άλλους στον Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά, δήλωσε συγγενής του.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Breaking | A 26-year-old Palestinian, Imad Haroun Shtayyeh, was killed after being shot by Israeli forces while attempting to cross the Israeli segregation wall near the town of Al-Ram, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/3CtghFEqw7
— Quds News Network (@QudsNen) May 31, 2026
Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.
Τι λέει το Ισραήλ για τον φράκτη που έχει υψώσει
Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στην κυκλοφορία των τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων που κατοικούν στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη.
Το Ισραήλ δηλώνει ότι ύψωσε αυτό που αποκαλεί «φράκτη ασφαλείας» για την προστασία του ισραηλινού εδάφους από επιθέσεις προερχόμενες από την Δυτική Όχθη.
Για τους Παλαιστίνιους, ο φράκτης αυτός που αποτελείται από συρματοπλέγματα, ηλεκτρική περίφραξη και τοίχους από μπετόν είναι ο «τοίχος του απαρτχάιντ», ένα από τα πιο μισητά σύμβολα της ισραηλινής κατοχής.
Άδεια απαιτείται για την διέλευση από τα σημεία ελέγχου προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ ή το Ισραήλ.
Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, οι ισραηλινές αρχές έχουν ακυρώσει μεγάλο αριθμό αδειών που επέτρεπαν στους Παλαιστίνιους να εργάζονται στο Ισραήλ ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.
- Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
- Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
- Μιλουτίνοφ: «Ένα στέμμα για τον Πειραιά μου και για τον Ολυμπιακό που ποτέ δεν τα παρατάει» (pics)
- Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
- Παλαιστίνιος οικοδόμος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά – Προσπαθούσε να εισέλθει στο Ισραήλ για να βρει δουλειά
- Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
- Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
- Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις