Παλαιστίνιος οικοδόμος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά – Προσπαθούσε να εισέλθει στο Ισραήλ για να βρει δουλειά

Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από παλαιστινιακές πηγές.

Ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Οι δυνάμεις κατοχής σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που αναζητούσε εργασία και σκαρφάλωσε τον τοίχο της προσάρτησης και του απαρτχάιντ», ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ, βόρεια της Ιερουσαλήμ, για να κατευθυνθεί στην συνέχεια μαζί με άλλους στον Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά, δήλωσε συγγενής του.

Breaking | A 26-year-old Palestinian, Imad Haroun Shtayyeh, was killed after being shot by Israeli forces while attempting to cross the Israeli segregation wall near the town of Al-Ram, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/3CtghFEqw7 — Quds News Network (@QudsNen) May 31, 2026

Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.

Τι λέει το Ισραήλ για τον φράκτη που έχει υψώσει

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στην κυκλοφορία των τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων που κατοικούν στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ύψωσε αυτό που αποκαλεί «φράκτη ασφαλείας» για την προστασία του ισραηλινού εδάφους από επιθέσεις προερχόμενες από την Δυτική Όχθη.

Για τους Παλαιστίνιους, ο φράκτης αυτός που αποτελείται από συρματοπλέγματα, ηλεκτρική περίφραξη και τοίχους από μπετόν είναι ο «τοίχος του απαρτχάιντ», ένα από τα πιο μισητά σύμβολα της ισραηλινής κατοχής.

Άδεια απαιτείται για την διέλευση από τα σημεία ελέγχου προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ ή το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, οι ισραηλινές αρχές έχουν ακυρώσει μεγάλο αριθμό αδειών που επέτρεπαν στους Παλαιστίνιους να εργάζονται στο Ισραήλ ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.