Live Streaming: Η φιέστα της Παρί για την κατάκτηση του Champions League

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».