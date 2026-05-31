Μια νέα καριέρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Hollywood είναι η επόμενη μεγάλη… μπίζνα του CR7

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Σαουδική Αραβία και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στρέφει πλέον την προσοχή στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο CR7 είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και οι συμπατριώτες του περιμένουν πολλά από τον Ρονάλντο και στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.

Φαίνεται όμως πως η παρουσία του Κριστιάνο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, δημιουργεί νέα δεδομένα για την στιγμή που ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο Ρονάλντο δεν σταματά ποτέ να κυνηγά τις επενδυτικές ευκαιρίες και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος άσος καλοβλέπει το ενδεχόμενο μιας καριέρας στον κινηματογράφο.

Προφανώς και μιλάμε για μια νέα «μπίζνα» που έχει στα υπόψιν ο CR7 και θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο παλαίμαχος αμυντικός της Τσέλσι και της Εθνικής Γαλλίας, Φρανκ Λεμπέφ, θεωρεί πως ο Κριστιάνο μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στην μεγάλη οθόνη.

«Θεωρώ ότι ο Ρονάλντο έχει όλα τα προσόντα να γίνει ηθοποιός. Το θέμα είναι να του αρέσει και να θελήσει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο κι όποιος θέλει να γίνει ηθοποιός πρέπει να ξέρει ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά.

Εδώ βέβαια μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει δουλέψει πολύ σκληρά στην καριέρα του. Είναι αναμφίβολα το καλύτερο παράδειγμα για το τι χρειάζεται να κάνει ένας παίκτης για να γίνει ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο.

Είμαι σίγουρος ότι ο Ρονάλντο έχει τα προσόντα για να γίνει ένας εξαιρετικός ηθοποιός», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Λεμπέφ, ο οποίος έχει στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας, στο Μουντιάλ του 1998.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός ακολούθησε καριέρα ηθοποιού όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο και συμβουλεύει τον CR7 πως αν θελήσει ν’ ασχοληθεί με την υποκριτική, δεν θα πρέπει να βασιστεί στην ποδοσφαιρική επιτυχία.

«Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να πετύχει και πρέπει να δουλέψει σκληρά. Δεν θα είναι όλα ρόδινα επειδή ήταν πετυχημένος στο ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το έχει πάντα στο μυαλό του».

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Λεμπέφ δεν… ξύπνησε ένα πρωί και είπε να ασχοληθεί με τον Ρονάλντο και το ενδεχόμενο μιας νέας καριέρας για τον Πορτογάλο.

Το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί μια φημολογία με αφορμή τις δηλώσεις του ηθοποιού Βιν Ντίζελ περί συμμετοχής του Ρονάλντο σε ταινία Fust and Furius, με τον Αμερικανό πρωταγωνιστή να επισημαίνει πως οι παραγωγοί της ταινίας με τίτλο Fast Forever έχουν ήδη «γράψει» έναν ρόλο για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ.

Δεν ξέρουμε για τις… υποκριτικές δυνατότητες του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά αυτό που είναι σίγουρο αφορά την μεγάλη αίσθηση που θα κάνει σε όλο τον κόσμο, ενδεχόμενη συμμετοχή του στην κινηματογραφική ταινία που προαναφέραμε.

Είπαμε, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν αφήνει καμιά επιχειρηματική ευκαιρία ανεκμετάλλευτη και ίσως τον δούμε και στο Hollywood. Η «μπίζνα» είναι μεγάλη και ο CR7 έχει αποδείξει ότι ξέρει να «γεμίσει» τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και μάλιστα το κάνει με… κινηματογραφική ταχύτητα.

Οπότε τίποτε δεν είναι απίθανο με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Προς το παρόν πάντως, ο Ρονάλντο σκέφτεται το Μουντιάλ. Μετά θα δούμε.