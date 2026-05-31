Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για όπλα, ναρκωτικά και ζωοκλοπή μετά από αστυνομική επιχείρηση στον Μυλοπόταμο
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στον Μυλοπόταμο εντοπίστηκαν πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης, όπλα και 32.800 ευρώ
Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (30.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπισης του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της οπλοκατοχής και της ζωοκλοπής.
Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ,του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, περιβάλλοντες χώρους και ποιμνιοστάσια και συνέλαβαν τέσσερεις ημεδαπούς (61, 53, 23, 20 ετών) κατηγορούμενους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,όπλων , και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.
Ειδικότερα ,κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- -1- κιλό και -110- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου
- -860- γραμμάρια κάνναβης
- -5- κυνηγετικά όπλα
- Πιστόλι με τρεις -3- γεμιστήρες
- Τυφέκιο
- -2- ζυγαριές
- Χρηματικό ποσό -32.800- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
- -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας
- Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων
Επίσης σε αγροτεμάχιο πλησίον οικίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται -4- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.
Τέλος ,σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
