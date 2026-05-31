Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο Βρετανίδες που έκαναν τουρισμό στη Ζάκυνθο, όταν τραυματίστηκαν από έντονο κυματισμό που προκάλεσε σκάφος που πέρασε δίπλα από τη λέμβο στην οποία επέβαιναν κατά τη διάρκεια περιήγησης στις ακτές του νησιού.

Οι δύο Βρετανίδες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο από τον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη σε ιδιωτική κλινική του νησιού

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, πρόκειται για μια 58χρονη και μια 55χρονη από τη Βρετανία, οι οποίες επέβαιναν σε εκμισθούμενο σκάφος που τους μετέφερε στον Άγιο Σώστη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Κερί» τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, οπότε και ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για τον τραυματισμό των δύο αλλοδαπών. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται ανακοίνωση του Λιμενικού, «κατά δήλωση της κυβερνήτη και των επιβαινόντων, κατά την επιστροφή της λέμβου από περιηγητικό πλου προς τον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, ένα παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης στη μέση και το αριστερό πόδι, αντίστοιχα».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η λέμβος κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, απ’ όπου οι δύο τραυματισθείσες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες».

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση προχώρησε στη σύλληψη του κυβερνήτη και του ιδιοκτήτη της λέμβου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. Β’ 2 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη κατά συρροή από υπόχρεο».