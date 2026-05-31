Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στην Κάσο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:35 και είχε επίκεντρο 25 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 18,3 χιλιόμετρα.

Λίγο ισχυρότερος σεισμός, της τάξεως των 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εκδηλωθεί στις 06:54 του Σαββάτου 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε εστιακό βάθος 10,5 χιλιόμετρα.