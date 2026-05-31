Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου
Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στην Κάσο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:35 και είχε επίκεντρο 25 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 18,3 χιλιόμετρα.
Λίγο ισχυρότερος σεισμός, της τάξεως των 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εκδηλωθεί στις 06:54 του Σαββάτου 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε εστιακό βάθος 10,5 χιλιόμετρα.
