Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τον χάρο με τα μάτια τους είδαν το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγοί που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου – Νεοχωρίου, όταν φορτηγό βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα έπειτα από έναν επικίνδυνο ελιγμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από βίντεο κάμερας στο πίσω παρμπρίζ αυτοκινήτου, το οποίο κινούνταν μπροστά από το εν λόγω φορτηγό, το βαρύ όχημα αποφεύγει «παρά τρίχα» τη μετωπική με άλλο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρουν τα gegonota.news, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12:16 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Συνέβη μάλιστα πάνω σε στροφή με μειωμένη ορατότητα προκαλώντας τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς.

Το φορτηγό διακρίνεται να περνάει ξυστά από το κόκκινο αυτοκίνητο τη στιγμή που βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα

Ο οδηγός του φορτηγού διακρίνεται να κάνει επικίνδυνο ελιγμό, ενδεχομένως επειδή έχασε τον έλεγχο, σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατέγραψε το περιστατικό με το φορτηγό, μέσω της εγκατεστημένης κάμερας, υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν οχήματα μπροστά και δίπλα του, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Δεύτερο περιστατικό στην Κρήτη

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην Κρήτη, ένας άλλος οδηγός αποδείχτηκε δημόσιος κίνδυνος όταν αποφάσισε προσπέραση οκτώ οχημάτων πάνω σε κλειστή στροφή, παραμένοντας για όλο το διάστημα στο αντίθετο ρεύμα.

Ήταν το πρωί της Τετάρτης, όταν ο ασυνείδητος οδηγός έβαλε σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους άλλους χρήστες του δρόμου, αγνοώντας επιδεικτικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις πιθανότητες να έρθει άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα του επαρχιακού δρόμου.