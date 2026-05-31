Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα
- Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
- Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
- Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του
- Πάρτε πρωτεΐνη: Η απάντηση της αρρενωπής Αμερικής στους vegan και woke
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τον χάρο με τα μάτια τους είδαν το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγοί που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου – Νεοχωρίου, όταν φορτηγό βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα έπειτα από έναν επικίνδυνο ελιγμό.
Όπως φαίνεται στα πλάνα από βίντεο κάμερας στο πίσω παρμπρίζ αυτοκινήτου, το οποίο κινούνταν μπροστά από το εν λόγω φορτηγό, το βαρύ όχημα αποφεύγει «παρά τρίχα» τη μετωπική με άλλο αυτοκίνητο.
Όπως αναφέρουν τα gegonota.news, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12:16 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Συνέβη μάλιστα πάνω σε στροφή με μειωμένη ορατότητα προκαλώντας τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς.
Το φορτηγό διακρίνεται να περνάει ξυστά από το κόκκινο αυτοκίνητο τη στιγμή που βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα
Ο οδηγός του φορτηγού διακρίνεται να κάνει επικίνδυνο ελιγμό, ενδεχομένως επειδή έχασε τον έλεγχο, σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατέγραψε το περιστατικό με το φορτηγό, μέσω της εγκατεστημένης κάμερας, υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν οχήματα μπροστά και δίπλα του, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Δεύτερο περιστατικό στην Κρήτη
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην Κρήτη, ένας άλλος οδηγός αποδείχτηκε δημόσιος κίνδυνος όταν αποφάσισε προσπέραση οκτώ οχημάτων πάνω σε κλειστή στροφή, παραμένοντας για όλο το διάστημα στο αντίθετο ρεύμα.
Ήταν το πρωί της Τετάρτης, όταν ο ασυνείδητος οδηγός έβαλε σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους άλλους χρήστες του δρόμου, αγνοώντας επιδεικτικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις πιθανότητες να έρθει άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα του επαρχιακού δρόμου.
- Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4 πριν τον απόπλου από τον Πειραιά – Ταλαιπωρία για 436 επιβάτες
- Μήπως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να «κλέψει» τις δουλειές μας;
- Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
- Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
- Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
- Μαθητής ΕΠΑΛ: «Έγραψα δικές μου Πανελλήνιες, απάντησα στα δικά μου ερωτήματα»
- Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
- Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις