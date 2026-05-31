Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Τουρκία, στον αυτοκινητόδρομο Ντενιζλί–Αϊδινίου, όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη–Αττάλεια εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στη συνέχεια πήρε φωτιά.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων ανάμεσά τους και ένα βρέφος, ενώ 33 ακόμη, τραυματίστηκαν.

Τροχαίο στην Τουρκία: Ο πατέρας σκέπασε με το σώμα του τον 9 μηνών γιο του

Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της τραγωδίας βρίσκονται και ο πατέρα του μόλις 9 μηνών αγοριού με τη Yeni Safak, να αναφέρει ότι ο ο άνδρας σκέπασε με το σώμα του τον γιο του προκειμένου να τον προστατεύσει τη στιγμή που το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, δυνάμεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), μονάδες άμεσης ιατρικής παρέμβασης (UMKE), αστυνομία, πυροσβεστική και χωροφυλακή. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αρκετούς τραυματίες και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά από πολύωρη επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των θυμάτων είναι και ο οδηγός του λεωφορείου. Οι 33 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Φωτογραφίες από Yeni Safak