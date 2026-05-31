Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες
- Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
- Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του
- Πάρτε πρωτεΐνη: Η απάντηση της αρρενωπής Αμερικής στους vegan και woke
- Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Τουρκία, στον αυτοκινητόδρομο Ντενιζλί–Αϊδινίου, όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη–Αττάλεια εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στη συνέχεια πήρε φωτιά.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων ανάμεσά τους και ένα βρέφος, ενώ 33 ακόμη, τραυματίστηκαν.
Τροχαίο στην Τουρκία: Ο πατέρας σκέπασε με το σώμα του τον 9 μηνών γιο του
Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της τραγωδίας βρίσκονται και ο πατέρα του μόλις 9 μηνών αγοριού με τη Yeni Safak, να αναφέρει ότι ο ο άνδρας σκέπασε με το σώμα του τον γιο του προκειμένου να τον προστατεύσει τη στιγμή που το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, δυνάμεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), μονάδες άμεσης ιατρικής παρέμβασης (UMKE), αστυνομία, πυροσβεστική και χωροφυλακή. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αρκετούς τραυματίες και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά από πολύωρη επιχείρηση.
Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των θυμάτων είναι και ο οδηγός του λεωφορείου. Οι 33 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.
Φωτογραφίες από Yeni Safak
- Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
- Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
- Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
- Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»
- Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
- Πώς οι σκύλοι βοηθούν τους μαθητές να νικήσουν το άγχος των εξετάσεων
- Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις