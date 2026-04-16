Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Στους 29 οι τραυματίες
Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο, έπεσε στη χαράδρα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες
Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό χθες Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας.
Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων.
Το λεωφορείο πήρε φωτιά
Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU911, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.
#Televistazo | 🔴 11 muertos y 22 heridos, es el saldo que deja hasta el momento, un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57, de la vía Cuenca Molleturo.
🚍 Un bus interprovincial que viajaba desde #Azuay a #Guayaquil, cayó a un río y terminó incendiándose.
Las causas… pic.twitter.com/wdGZOglwed
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) April 16, 2026
«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν (στο δυστύχημα) στον δρόμο Κουένκα-Μογιετούρο ανέρχεται σε 14 και αυτός των τραυματιών σε 29», ανέφερε το ECU911 μέσω X.
🗣️ Tragedia en la vía Cuenca-Molleturo: Bus cae al abismo en el sector Puente El Chorro y deja como saldo 11 personas fallecidas
El Capitán Sixto Heras, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, informó sobre un grave siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 57 de la vía… https://t.co/qLw6R3Qw7A pic.twitter.com/5vUVtE20jS
— La Voz del Tomebamba (@tomebamba) April 15, 2026
Μέλη του «προσωπικού υπηρεσιών διάσωσης» διεξάγουν «συντονισμένη» επιχείρηση επιτόπου «σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων» που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα.
Bus cae a un abismo en la vía Cuenca–Molleturo: hay heridos y atrapados.
A las 12:51,el ECU 911 alertó sobre un siniestro en la vía Cuenca-Molleturo.Un bus perdió pista y se volcó.
Bomberos Cuenca,Ministerio de Salud Pública del Ecuador, IESS y Cruz Roja Ecuatoriana se movilizan pic.twitter.com/MoHqmHENkM
— El Vocero Azuay (@ElVoceroAzuay) April 15, 2026
Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αίτιες θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
🚨 #ATENCIÓN | Tragedia en la vía Cuenca-Molleturo. Bus de la Cooperativa San Luis (ruta Cuenca-Guayaquil) cayó al abismo y se incendió en el sector Río Chorro (Km 57).
⚠️ Reporte preliminar: 11 fallecidos y 20 heridos. pic.twitter.com/CjPD4VjVex
— Milenium Tvi (@mileniumtvi2) April 16, 2026
Την περασμένη χρονιά, τροχαία στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Στους 29 οι τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις