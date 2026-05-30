Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 12:10
Στις φλόγες τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
Πέθανε η πρώην σύζυγος του Τζορτζ Λούκας, Μάρσια, βραβευμένη με Όσκαρ μοντέρ του Star Wars
Culture Live 30 Μαΐου 2026, 13:20

Πέθανε η πρώην σύζυγος του Τζορτζ Λούκας, Μάρσια, βραβευμένη με Όσκαρ μοντέρ του Star Wars

Η Μάρσια Λούκας, βραβευμένη με Όσκαρ μοντέρ του Star Wars και πρώην σύζυγος του Τζορτζ Λούκας, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάρσια Λούκας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στο να μετατραπεί η ταινία «Star Wars» του πρώην συζύγου της, Τζορτζ Λούκας, στην τεράστια επιτυχία που έγινε το 1977, απεβίωσε. Η βραβευμένη με Όσκαρ μοντέρ ήταν 80 ετών.

Η Μάρσια απεβίωσε την Τετάρτη, 27 Μαΐου, από μεταστατικό καρκίνο στο σπίτι της στο Ράντσο Μιράζ της Καλιφόρνιας, με την οικογένειά της στο πλευρό της, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας σε δήλωση προς το περιοδικό People. Το TMZ ήταν το πρώτο που ανέφερε τον θάνατό της.

«Μια πραγματική πρωτοπόρος»

«Η Μάρσια ήταν μια μεγάλη δύναμη» ανέφερε η οικογένειά της σε δήλωση προς το People, μέσω του δικηγόρου της.

«Μια πραγματική πρωτοπόρος για τις γυναίκες στον κινηματογράφο και μία από τις πιο σημαντικές μοντέρ στην ιστορία του κινηματογράφου. Βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί το τι μπορεί να είναι το μοντάζ ταινιών και άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες γενιές γυναικών που την ακολούθησαν».

Το Νέο Χόλιγουντ

Η Μάρσια γεννήθηκε στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας και μεγάλωσε στο Βόρειο Χόλιγουντ.

Γνώρισε τον Τζορτζ όταν εργάζονταν ως βοηθοί της μοντέρ Βέρνα Φιλντς. Παντρεύτηκαν το 1969 και αμφότεροι εξελίχθηκαν σε σημαντικές προσωπικότητες του κινήματος του Νέου Χόλιγουντ.

Ενώ ο Τζορτζ έκανε τα πρώτα του βήματα στην American Zoetrope του Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Μάρσια καθιέρωσε την καριέρα της ως μοντέρ ως βοηθός στις ταινίες Medium Cool του Χάσκελ Γουέξλερ και The Rain People του Κόπολα, που κυκλοφόρησαν και οι δύο το 1969.

«Λατρεύω το μοντάζ ταινιών» δήλωσε η Μάρσια στο TIME το 1983. «Έχω μια έμφυτη ικανότητα να παίρνω καλό υλικό και να το κάνω καλύτερο, και να παίρνω κακό υλικό και να το κάνω αποδεκτό. Νομίζω ότι είμαι μοντέρ ακόμα και στη ζωή μου»

YouTube thumbnail

Το Όσκαρ

Οι τρεις πρώτες ταινίες του Τζορτζ μονταρίστηκαν όλες σε συνεργασία με τη Μάρσια, ξεκινώντας με το THX-1138 (1971).

Κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Τζορτζ, το American Graffiti (1973), μοιραζόμενη την υποψηφιότητα με τη Φιλντς.

Κέρδισε Όσκαρ για το Star Wars, μαζί με τους Ρίτσαρντ Τσου και Πολ Χερς. Το 1983, επέστρεψε στη σειρά Star Wars για να συν-μοντάρει το Η Επισςτροφή των Τζεντάι μαζί με τον Σιν Μπάρτον και τον Ντουγέιν Ντάνχαμ.

Συνεργασία με τον Σκορσέζε

«Λατρεύω το μοντάζ ταινιών» δήλωσε η Μάρσια στο TIME το 1983. «Έχω μια έμφυτη ικανότητα να παίρνω καλό υλικό και να το κάνω καλύτερο, και να παίρνω κακό υλικό και να το κάνω αποδεκτό. Νομίζω ότι είμαι μοντέρ ακόμα και στη ζωή μου».

Εκτός από τη συνεργασία της με τον Τζορτζ, η Μάρσια επιμελήθηκε επίσης τις ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε «Η Αλίκη δε Μένει Πια Εδώ» (1974), «Ο ταξιτζής» (1976) και «Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη» (1977).

Star Wars

Γεμάτη αγάπη

«Θα τη θυμόμαστε ως μια λαμπρή αφηγήτρια, μια απίστευτη φίλη, μια στοργική μητέρα, μια γενναιόδωρη οικοδέσποινα και μια γυναίκα του οποίου το χιούμορ και η λάμψη γέμιζαν κάθε χώρο στον οποίο έμπαινε» ανέφερε η οικογένεια της Μάρσια σε δήλωσή της.

«Η επιρροή της στον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη, αλλά όσοι την γνώριζαν καλύτερα θα θυμούνται κάτι ακόμα μεγαλύτερο: τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη ζωή να φαίνεται πιο ζωντανή, πιο όμορφη, πιο διασκεδαστική και πιο γεμάτη αγάπη».

Εξαιρετική ζωή

Ο Τζορτζ και η Μάρσια υιοθέτησαν μια κόρη, την Αμάντα, που γεννήθηκε το 1981. Χώρισαν το 1983 και η Μάρσια παντρεύτηκε τον καλλιτέχνη Τομ Ροντρίγκες αργότερα εκείνο το έτος.

Η Μάρσια και ο Ροντρίγκες απέκτησαν επίσης μια κόρη, την Έιμι, και χώρισαν το 1993.

Επέστρεψε για λίγο στον κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ως εκτελεστική παραγωγός στην ταινία No Easy Way και ως παραγωγός της ταινίας μικρού μήκους A Good Son.

Η Μάρσια αφήνει πίσω τις κόρες της, τρία εγγόνια και την οικογένεια που η ίδια είχε επιλέξει, τη Σάρα Ντάιερ και τον Τζον Τέιλορ. Η οικογένειά της ζήτησε σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής, καθώς θρηνούν τον θάνατό της και «γιορτάζουν την εξαιρετική ζωή και την κληρονομιά της».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Μάρσια και Τζορτζ Λούκας / YouTube

