27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Planet Travel 27 Μαΐου 2026, 15:20

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Η εικόνα του Ιησού, που απεικονίζεται ως ο Καλός Ποιμένας, ανακαλύφθηκε πέρυσι στην τουρκική πόλη Ιζνίκ (ή Νίκαια) και συγκαταλέγεται στις πέντε παλαιότερες αυθεντικές εικόνες του Χριστού ως ενήλικα που έχουν βρεθεί ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Επειδή ανακαλύφθηκε σφραγισμένη μέσα σε έναν εξαιρετικά καλά διατηρημένο υπόγειο οικογενειακό τάφο χωρίς οξυγόνο, τα χρώματα της τοιχογραφίας βρίσκονται σε σχεδόν τέλεια κατάσταση -ακριβώς όπως είχαν ζωγραφιστεί πριν από περίπου 1800 χρόνια.

Ένας άλλος Ιησούς

Η εικόνα είναι τόσο ολοκληρωμένη που τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Χριστού, οι μεμονωμένες πτυχώσεις του χιτώνα του, τα χέρια του και το διακριτό περίγραμμα του κριαριού στους ώμους του παραμένουν σαφώς ορατά και ευκρινή.

Η πρόσφατα ανακαλυφθείσα ζωγραφική παρέχει στους ιστορικούς μια λεπτομερή εικόνα του πώς οι πρώτοι Χριστιανοί αντιλαμβάνονταν τον Ιησού: χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και ντυμένο με κομψά ρούχα της ανώτερης τάξης της Ρώμης.

Ο κεντρικός ρόλος της Ανατολίας

Αυτά τα αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνουν επίσης αρχαίους χριστιανικούς τάφους και επιγραφές. Τα τελευταία δύο χρόνια, αρχαιολόγοι στην Ανατολία, τη σημερινή Τουρκία, έχουν αποκαλύψει τουλάχιστον μια ντουζίνα μέχρι πρότινος άγνωστες εκκλησίες, που χρονολογούνται από τον 4ο και τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Επιπλέον, ανασκαφές στην ιστορική πόλη της Περγάμου έχουν αποκαλύψει μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου, του μελλοντικού προστάτη της Αγγλίας.

Ο τεράστιος όγκος αυτών των πρόσφατων ανακαλύψεων υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Ανατολίας στην πρώιμη εξάπλωση του Χριστιανισμού.

Παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για το πώς η ρωμαϊκή Ανατολία έγινε γρήγορα λίκνο της πίστης, μόλις λίγες δεκαετίες μετά τη σταύρωση του Χριστού στην Ιερουσαλήμ στις αρχές της δεκαετίας του 30 μ.Χ.

Χριστιανοί και ειδωλολάτρες

Πέρα από τον μεγάλο αριθμό πρόσφατων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, νέες ιστορικές έρευνες συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη κατανόηση του πώς και γιατί, μέσα σε μόλις τρεις αιώνες, ο Χριστιανισμός εξελίχθηκε από μια μικρή, καταδιωκόμενη θρησκευτική αίρεση στην επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

«Νέα ερευνητικά προγράμματα, που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, έχουν αναλύσει πώς, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, οι διώξεις και το μαρτύριο των χριστιανών (αν και πιθανώς σε πολύ μικρότερη κλίμακα από ό,τι συνήθως πιστεύεται) βοήθησαν στην πραγματικότητα την εξάπλωση του χριστιανισμού –και πώς αυτή η ανάπτυξη οφείλεται εν μέρει και στα πιθανώς χαμηλότερα ποσοστά πρόωρων θανάτων λόγω ασθενειών σε σύγκριση με αυτά που υπέφεραν οι ειδωλολατρικές κοινότητες» σχολιάζει ο David Keys στον Independent και συνεχίζει:

«Άλλες σημαντικές πρόσφατες έρευνες έχουν ρίξει νέο φως στο πώς τα πρώιμα χριστιανικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας φαίνεται να έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά προσηλυτισμού και πώς τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν επίσης σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν στην εξάπλωση του Χριστιανισμού».

Η θανάτωση θηλυκών βρεφών

Μια πρόσφατη έρευνα εξέτασε εκ νέου την πιθανότητα ότι τα χαμηλά ποσοστά θανάτωσης θηλυκών βρεφών στην παγανιστική κοινωνία δημιούργησαν, στο πέρασμα πολλών γενεών, δημογραφικές ανισορροπίες από τις οποίες θα είχαν επωφεληθεί δημογραφικά οι χριστιανικές κοινότητες, οι οποίες σχεδόν σίγουρα δεν ασκούσαν την πρακτική της θανάτωσης βρεφών.

«Επιπλέον, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει εντυπωσιακά νέα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της λατρείας του αυτοκράτορα στην περιοχή που σήμερα είναι η Τουρκία –και είναι αυτή η επέκταση της αυτοκρατορικής λατρείας που βοήθησε τον πρώιμο Χριστιανισμό να εξελιχθεί από ένα κίνημα αποκλειστικά αφιερωμένο στον Ιησού σε ένα κίνημα αντι-αυτοκρατορικό, ικανό να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής και πολιτικής υποστήριξης από διαφωνούντες» συμπληρώνει ο David Keys.

Αρχαιολόγοι στο Ιζνίκ, στη δυτική Τουρκία, ανακάλυψαν την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Χριστού που έχει βρεθεί ποτέ

Το Θηρίο και ο Δράκος

Η ανάπτυξη της αυτοκρατορικής λατρείας έχει επίσης μεγάλη σημασία από βιβλική άποψη. Βοηθά να εξηγηθεί μέρος του περιεχομένου ενός βασικού τμήματος της Καινής Διαθήκης – συγκεκριμένα της Αποκάλυψης.

Το βιβλίο αυτό -που γράφτηκε από έναν χριστιανό προφήτη του τέλους του 1ου αιώνα, τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, γύρω στο 90 μ.Χ- προωθούσε την ιδέα ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (την οποία ο ίδιος αποκαλούσε «Το Θηρίο») ελέγχονταν από τον Διάβολο (τον οποίο αποκαλούσε «Ο Δράκος»).

Στις Σάρδεις, μια άλλη αρχαία πόλη που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, οι ερευνητές έχουν διεξάγει έρευνες σε μια πιθανή μεγάλη εκκλησία των αρχών του 6ου αιώνα (ενδεχομένως καθεδρικό ναό).

Αρχικά ήταν ένα τεράστιο κτίριο μήκους 45 μέτρων με διπλό τρούλο, χτισμένο στην καρδιά της πόλης, της οποίας τα ερείπια είναι εντυπωσιακά ακόμη και σήμερα, και πιθανόν να αποτέλεσε πρότυπο για την αρχιτεκτονική παράδοση που συνδέεται με μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες εκκλησίες του κόσμου, την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη (σημερινή Κωνσταντινούπολη).

Εν αρχή ην ο λόγος

Επίσης, σε τρεις άλλες αρχαίες πόλεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στην Αποκάλυψη, αρχαιολόγοι έχουν πρόσφατα ανακαλύψει ακόμη περισσότερα υλικά από την πρώιμη χριστιανική εποχή.

Στη Σμύρνη ειδικοί μελετούν κωδικοποιημένα χριστιανικά μηνύματα που χρονολογούνται στα μέσα του 2ου αιώνα, γραμμένα ως γκράφιτι στους τοίχους ενός ρωμαϊκού εμπορικού κέντρου. Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για τις παλαιότερες χριστιανικές επιγραφές που έχουν βρεθεί ποτέ, και πιθανώς για τα πρώτα αυθεντικά χριστιανικά κείμενα.

Οι αρχαιολόγοι έχουν προχωρήσει στην ψηφιακή χαρτογράφηση του ναού (στην αρχαία πόλη της Περγάμου) όπου, το 29 π.Χ., τελέστηκε για πρώτη φορά η λατρεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Στη δεκαετία του 90 μ.Χ., ο χριστιανός προφήτης Άγιος Ιωάννης, ο οποίος έγραψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης της Καινής Διαθήκης, αποκάλεσε αυτόν τον ναό «θρόνο του Σατανά» και τον Ρωμαίο αυτοκράτορα θηρίο που προήλθε από τη θάλασσα με έναν ειδικό αριθμό – το 666 (το πλέον παγκοσμίως γνωστό «Αριθμό του Θηρίου»). Η ιστορία του Ιωάννη για τον Διάβολο που έδωσε πολιτική εξουσία στο Θηρίο εξακολουθούσε να απεικονίζεται και κατά τη μεσαιωνική εποχή, όπως φαίνεται εδώ (το «Θηρίο» βρίσκεται στα δεξιά).

Κωδικοποιημένα μηνύματα

Μία από αυτές, σχεδιασμένη σαν σταυρόλεξο, είναι η λέξη «Λόγος». Πράγματι, η πρώτη γραμμή του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη, αναφερόμενη στον Ιησού/Θεό, λέει «Εν αρχή ην ο λόγος».

Ένα άλλο κωδικοποιημένο μήνυμα (αριθμητικό) αποτελείται από μόλις τρεις αριθμητικούς χαρακτήρες – 800 – που σημαίνουν ότι η «Πίστη» είναι ο δρόμος προς τον «Κύριο» (δηλ. τον Χριστό).

Και μια μη κωδικοποιημένη επιγραφή – βασισμένη σε βασικά αποσπάσματα από τέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης – αναφέρεται σαφώς στον Ιησού με τις λέξεις «Αυτός που μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα».

Εξήντα μίλια βόρεια της Σμύρνης, στην εντυπωσιακή αρχαία πόλη της Περγάμου (κοντά στη σύγχρονη Μπεργκάμα), οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα από τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα στον κόσμο που μαρτυρούν τη λατρεία του Αγίου Γεωργίου: ένα κεραμικό φιαλίδιο προσκυνητών των αρχών του 5ου αιώνα, στο οποίο απεικονίζεται μια μορφή που μοιάζει να είναι ο ίδιος, ενώ σκοτώνει έναν δράκο.

Πριν οι χριστιανοί αρχίσουν να χτίζουν εκκλησίες ειδικά για αυτόν τον σκοπό, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται σε ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες διέθεταν ενίοτε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, γνωστούς ως «οικιακές εκκλησίες». Είναι γνωστά μόνο περίπου έξι πρώιμα παραδείγματα – μεταξύ των οποίων και αυτό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, που χρονολογείται στον 4ο αιώνα, από την αρχαία ερειπωμένη πόλη της Λαοδίκειας στη δυτική Τουρκία.

«Ο αριθμός του θηρίου»

Καθώς ο Χριστιανισμός εξελισσόταν τον 1ο αιώνα μ.Χ., αντιτάχθηκε σθεναρά στη λατρεία του αυτοκράτορα. Οι αρχαιολόγοι έχουν χαρτογραφήσει ψηφιακά τον ναό της Περγάμου, όπου έλαβε χώρα για πρώτη φορά η λατρεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα, και μόλις τώρα αρχίζουν να κατανοούν πώς αυτός συνάδει με το ευρύτερο ειδωλολατρικό θρησκευτικό συγκρότημα του οποίου αποτελούσε μέρος.

Η χριστιανική αντίθεση στη λατρεία του αυτοκράτορα και στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική ιδεολογία γενικά ήταν σαφώς εξαιρετικά ανατρεπτική – και οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν έναν αριθμητικό κώδικα ως τρόπο πολιτικής και ιδεολογικής επίθεσης εναντίον των αυτοκρατόρων.

Ο (πλέον παγκοσμίως διάσημος) κώδικας για τους μισητούς αυτοκρατορικούς ηγέτες ήταν το 666 (ή μερικές φορές το 616) και ήταν γνωστός ως «ο Αριθμός του Θηρίου» – το θηρίο δεν ήταν άλλο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα.

Η έκταση των πρόσφατων αρχαιολογικών ερευνών, που διεξάγονται από Τούρκους, Βρετανούς, Γερμανούς, Αυστριακούς, Αμερικανούς και άλλους ερευνητές, σχετικά με τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού –ιδίως στην Τουρκία– έχει διευρύνει σημαντικά την κατανόησή μας για μια κρίσιμη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας.

Η κοιτίδα

«Ο μεγάλος αριθμός πρόσφατων αρχαιολογικών ανακαλύψεων σχετικά με τον πρώιμο Χριστιανισμό στην Τουρκία έχει πολύ σημαντική σημασία», δήλωσε μια κορυφαία αυθεντία στον τομέα του πρώιμου Χριστιανισμού, η καθηγήτρια Candida Moss του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ.

«Η Ανατολία, η σημερινή Τουρκία, ήταν από πολλές απόψεις η κοιτίδα του πρώιμου Χριστιανισμού» εξήγησε.

*Με στοιχεία από independent.co.uk

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες

«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»

Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

