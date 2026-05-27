27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Οικονομία 27 Μαΐου 2026, 15:20

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Με σαφές μήνυμα ότι η εταιρεία εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση στρατηγικής επέκτασης και μετασχηματισμού, η Alter Ego Media παρουσίασε στους επενδυτές το επικαιροποιημένο πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου, κατά την ενημέρωσή τους για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alter Ego Media, Γιάννη Βρέντζο, η Alter Ego Media μετασχηματίζεται σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο media και entertainment. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην παρουσίαση προς τους αναλυτές, στόχος είναι η αξιοποίηση του περιεχομένου, των audiences, των δεδομένων και των στρατηγικών εξαγορών ώστε να δημιουργηθεί ένα «scalable growth platform» με πολλαπλά «monetization streams». Η μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες: έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, broadcasting, δημιουργία περιεχομένου και live entertainment.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Alter Ego Media

Στην αγορά θεωρούν ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που άντλησε από το IPO του 2025. Η Alter Ego Media είχε αντλήσει καθαρά κεφάλαια €50,8 εκατ. από την εισαγωγή της στο Euronext Athens και, σύμφωνα με την παρουσίαση, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε εξαγορές και νέες στρατηγικές επενδύσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η εξαγορά των Newsit και Tlife, η συμμετοχή στη Stages Network, η απόκτηση του 50,1% της more.gr, καθώς και οι επενδύσεις της Alter Ego Ventures στη Couch Heroes, τη Spotawheel και την Alterlife.

Εμφαση στο live entertainment

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στον τομέα του live entertainment, ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, να συνεισφέρει το 25% της ενοποιημένης κερδοφορίας του Ομίλου τα επόμενα χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media στάθηκε στη στρατηγική σημασία της εξαγοράς του 50,1% της more.gr, η οποία αποτελεί όχι απλώς μία ticketing πλατφόρμα, αλλά βασικό πυλώνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος live entertainment. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πλατφόρμα διαθέτει 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες. Η στρατηγική λογική πίσω από τη συμφωνία αφορά τη δημιουργία μίας direct-to-consumer πλατφόρμας μεγάλης κλίμακας, η οποία θα αξιοποιεί συνέργειες ανάμεσα στα media assets, το περιεχόμενο, το ticketing και τα δεδομένα.

Στρατηγικής σημασίας η συμμετοχή στο ANT1+

Αντίστοιχα στρατηγικής σημασίας θεωρείται και η συμφωνία για τη συμμετοχή στο ANT1+, μέσω της απόκτησης ποσοστού 33,3% στην εταιρεία που θα λειτουργεί τη νέα streaming πλατφόρμα. Η Alter Ego Media επιχειρεί να τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά συνδρομητικού streaming (SVOD), ποντάροντας στη σταδιακή σύγκλιση τηλεόρασης, OTT και ψηφιακής διανομής περιεχομένου.

To guidance για τις επιδόσεις του 2026

Η διοίκηση εμφανίζεται επίσης αισιόδοξη για το 2026, δίνοντας guidance για αύξηση εσόδων άνω του 20% και αύξηση του ενοποιημένου EBITDA κατά 25%, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα των €67 εκατ., ενώ αναμένει περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) και καθαρών κερδών, κυρίως λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των digital και live entertainment δραστηριοτήτων.

Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών στα ενοποιημένα αποτελέσματα, η περαιτέρω αξιοποίηση του περιεχομένου, η ανάπτυξη του live entertainment, η επέκταση στο streaming μέσω της συμμετοχής στον ANT1+ και νέες «value accretive» εξαγορές θα οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου την επόμενη τριετία και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

