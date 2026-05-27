Δολοφονία στο «Δαφνί»: Ποινικές ευθύνες αναζητά η οικογένεια του θύματος

Την αναζήτηση ποινικών ευθυνών κάθε υπευθύνου που με πράξεις ή παραλείψεις του συνέβαλε στη δολοφονία που έγινε πριν λίγες ημέρες στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί αναζητά η οικογένεια του θύματος.

Με εντολή της μητέρας και του αδερφού του δολοφονηθέντος η δικηγόρος Βάσω Πανταζή θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας.

«Σκοπός μας, όπως αναφέρει , πέραν της αυτονόητης ποινικής τιμωρίας του δράστη της ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου και αδελφού των εντολέων μας, είναι να αποδοθούν ευθύνες και κατά παντός υπευθύνου που συνέβαλε με πράξεις και παραλείψεις του στο ανθρωποκτόνο αποτέλεσμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή είναι σε εξέλιξη η προανάκριση και οι αρχές εξετάζουν συγκεκριμένες παραλείψεις που συνέβαλαν και αυτές στον τραγικό θάνατο του άτυχου ασθενή.