Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε σήμερα ότι οι συγκρούσεις που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί και ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία.

«Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό είναι πλέον αντιμέτωπο με καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων, με την επιδημία Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι να ξεπερνά σε ταχύτητα την υγειονομική αντίδραση», τόνισε ο Τέντρος στο Χ.

Για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα που ευθύνεται για αυτή την επιδημία «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία», υπενθύμισε ο ίδιος, εξηγώντας ότι η ανάσχεση της επιδημίας «βασίζεται απολύτως στην ανθρωπιστική πρόσβαση. Ωστόσο οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς, ωθώντας ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς».

«Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής διακινδυνεύουν τα πάντα, ενώ οι επιθέσεις στις υγειονομικές δομές καθιστούν τον εντοπισμό των κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση των επαφών τους σχεδόν αδύνατους», υπογράμμισε στην ανάρτησή του ο Τέντρος.

Η ανάρτηση στο Χ:

Eastern #DRC now faces a catastrophic collision of disease and conflict with the #Ebola outbreak in Ituri province outpacing the response. The Ebola Bundibugyo virus has no approved vaccine nor treatment. Stopping this Ebola transmission depends entirely on humanitarian access.… pic.twitter.com/FGnQYIq6CH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

Έκκληση για εκεχειρία για να ανασχεθεί η εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα

Για τους λόγους αυτούς ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε «τις αντιμαχόμενες πλευρές να συμφωνήσουν αμέσως σε εκεχειρία για να ανασχεθεί η εξάπλωση αυτής της επιδημίας», αλλά και προκειμένου να επιτραπεί «η ασφαλής και συνεχής πρόσβαση των ιατρικών ομάδων» στις πληγείσες περιοχές.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου το ξέσπασμα επιδημίας Έμπολα στη χώρα. Πρόκειται για τη 17η επιδημία που καταγράφεται εκεί.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ως την 12η ημέρα μετά την κήρυξη της επιδημίας, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και 220 θάνατοι που πιστεύεται ότι συνδέονται με την ασθένεια.

Ωστόσο το πλήρες εύρος της υγειονομικής κρίσης δεν είναι ακόμη γνωστό και οι διεθνείς υπηρεσίες υγείας εκτιμούν ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι.