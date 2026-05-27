Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 30χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι, στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο χτύπησε με κατσαβίδι και μαχαίρι καταφέροντάς του 14 χτυπήματα στο πρόσωπο.

Κενά μνήμης επικαλέστηκε ο κατηγορούμενος και ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ήταν κακοποιητικός

Μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια, οδηγήθηκε στη φυλακή. Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό. Εις βάρος του φερόμενου πατροκτόνου είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας όπου διέμενε, στη Θεσσαλονίκη. Στον επάνω όροφο βρήκε τον 30χρονο αδελφό της που, κατά πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Ο ίδιος φαίνεται να ομολόγησε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα τους, το προηγούμενο βράδυ.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κατσαβίδι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ενώ σε έρευνα στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Από την ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε προέκυψε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, στην πλειονότητά τους από το κατσαβίδι και τον σουγιά.

Τι δήλωσε στην ανακρίτρια

Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ο 30χρονος φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης. Κατά πληροφορίες, είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης, εξαιτίας της συνδυαστικής κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και ναρκωτικών (χασίς).

Προσπαθώντας να ανακαλέσει στη μνήμη του το αιματηρό επεισόδιο, σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος περιέγραψε ως προβληματική τη σχέση του με τον πατέρα του, κάνοντας λόγο για μειωτική και σε ορισμένες περιπτώσεις «βίαιη συμπεριφορά» που υφίστατο εκ μέρους του. Ανέφερε, δε, ότι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά την απώλεια της μητέρας του, προ εξαετίας.