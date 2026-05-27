NBA: Προπονητής της χρονιάς ο Τζο Μαζούλα των Μπόστον Σέλτικς
Κορυφαίος προπονητής της σεζόν που ολοκληρώνεται στο NBA, αναδείχθηκε ο Τζο Μαζούλα των Μπόστον Σέλτικς.
- Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
- Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Πόσα ξοδεύουν οι Ελληνες για online αγορές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Τζο Μαζούλα αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους Μπόστον Σέλτικς στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, παρά τη μακρά απουσία του Τζέισον Τέιτουμ έως τις 6 Μαρτίου.
Ο 37χρονος τεχνικός συγκέντρωσε 62 ψήφους πρώτης θέσης, 24 δεύτερης και 10 τρίτης, φτάνοντας συνολικά τους 392 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Ντιτρόιτ Πίστονς με 312 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο Μιτς Τζόνσον των Σαν Αντόνιο Σπερς με 133.
«Στο τέλος της ημέρας, ανεξάρτητα από όσα μπορεί να συμβούν το καλοκαίρι ή από τις κινήσεις που θα γίνουν, ο στόχος παραμένει η πορεία προς το πρωτάθλημα και η προσήλωση στη διαδικασία», δήλωσε ο Μαζούλα στο NBC. «Αυτό είναι προς τιμήν των παικτών και ολόκληρου του οργανισμού.
Σε μία από τις πρώτες μας συναντήσεις μέσα στη χρονιά, είπαμε σε όλους πως θα μείνουμε πιστοί στη διαδικασία της νίκης και δεν θα παρασυρθούμε από εξωτερικούς παράγοντες. Παρότι δεν πετύχαμε τον τελικό στόχο, οι παίκτες μας εμφανίζονταν κάθε μέρα με κίνητρο και διάθεση να γίνουν καλύτεροι».
Ο Μαζούλα οδήγησε τη Βοστώνη σε ρεκόρ 56-26, με τους Σέλτικς να μετρούν 51 νίκες στα τελευταία 70 παιχνίδια τους μετά το μέτριο ξεκίνημα με επτά ήττες στα πρώτα 12 ματς της σεζόν.
Ο Μαζούλα έγινε ο πρώτος προπονητής των Σέλτικς που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο μετά τον Μπιλ Φιτς τη σεζόν 1979-80, ενώ είναι μόλις ο τέταρτος στην ιστορία του οργανισμού μετά τους Τομ Χάινσον και Ρεντ Άουερμπακ. Παράλληλα, αποτελεί και τον νεότερο νικητή του βραβείου από το 1974-75, όταν ο Φιλ Τζόνσον είχε βραβευτεί σε ηλικία 33 ετών με τους Κάνσας Σίτι-Ομάχα Κινγκς.
- «Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους
- Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
- Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
- Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται
- Ολυμπιακός: Ήδη 7.000 ανανεώσαν τα διαρκείας τους για τη νέα σεζόν
- Ολυμπιακός: Το πάρτι, ο χορός και η βουτιά του Φουρνιέ στην πισίνα (vid)
- Πλήγμα στην ΑΕΚ με Φίζελ: Χάνει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει η Μπεσίκτας τις επόμενες ημέρες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις