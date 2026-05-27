Τι είναι πιο εντυπωσιακό από ένα μετέωρο; Ένα μετέωρο πάνω από έκρηξη ηφαιστείου
Το μετέωρο που καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση έμοιαζε να πέφτει στην πλαγιά του ηφαιστείου Μαγιόν στις Φιλιππίνες.
Οι κάμερες που είχαν στηθεί γύρω από το ηφαίστειο Μαγιόν στις κεντρικές Φιλιππίνες παρακολουθούσαν την πυρωμένη λάβα που ανέβλυζε από τον κρατήρα στην κορυφή. Και ξαφνικά, ένα μετέωρο με έντονη πράσινη λάμψη εμφανίζεται πάνω από το ηφαίστειο.
Σύμφωνα με τη Διαστημική Υπηρεσία των Φιλιππίνων, ο βράχος που έπεσε από το Διάστημα καταγράφηκε στις εικόνες αυτόματων καμερών στις 22.33 τοπική ώρα την Κυριακή 25 Μαΐου, ή 17.33 ώρα Ελλάδας.
Σε αρχική της ανακοίνωση, η υπηρεσία ανέφερε ότι το εισερχόμενο αντικείμενο χτύπησε την πλαγιά του ηφαιστείου.
Αργότερα όμως διευκρίνισε ότι «η εξέταση των σεισμικών δεδομένων, των υπόηχων και πρόσθετου οπτικού υλικού από κάμερες δείχνει ότι το μετέωρο διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα και δεν προσέκρουσε στις πλαγιές του ηφαιστείου Μαγιόν».
Η πτώση καταγράφηκε σε έγχρωμο βίντεο που ανάρτησε στο Διαδίκτυο το κανάλι afarTV.
Τα μετέωρα είναι μικροί διαστημικοί βράχοι που εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα με ταχύτητα αρκετών χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, οπότε θερμαίνονται απότομα λόγω της αντίστασης του αέρα.
Η θερμότητα προκαλεί ιονισμό του αέρα και των εξαερωμένων υλικών του μετεώρου, οπότε δημιουργείται μια έντονη λάμψη που αφήνει μια γραμμή στον ουρανό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πράσινη λόγω της υψηλής συγκέντρωσης νικελίου στο αντικείμενο.
Τα μικρά μετέωρα ονομάζονται και διάττοντες αστέρες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, θραύσματα μεγαλύτερων μετεώρων φτάνουν στο έδαφος, οπότε ονομάζονται μετεωρίτες.
Αν παρακολουθήσετε το παραπάνω βίντεο μέχρι το τέλος, θα δείτε μια φωτεινή κουκκίδα να εμφανίζεται δεξιά του ηφαιστείου, στην ίδια περιοχή από όπου φάνηκε να περνά το μετέωρο.
Σύμφωνα με το afarTV, πιθανότατα πρόκειται για άσχετο δορυφόρο.
