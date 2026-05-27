Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Μόλις τρεις ημέρες πριν η Ουγγαρία γίνει η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα ήταν μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι βουλευτές της ανέτρεψαν την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης. Με συντριπτική πλειοψηφία, 133 από τους 199, ψήφισαν υπέρ της παραμονής στον διεθνή ποινικό θεσμό.

Ο νέος πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, είχε ορκιστεί ήδη από την εκλογική του νίκη ότι θα αναιρούσε την απόφαση του προκατόχου του, Βίκτορ Όρμπαν. Η Ουγγαρία του Όρμπαν είχε συνταχθεί με τους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι χώρες των οποίων δεν αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα του ΔΠΔ.

Η δικαιοδοσία αυτή αφορά τη δίωξη όσων κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Πλήγμα για τον Νετανιάχου

Επίσης, η ανατροπή της αποχώρησης από το ΔΠΔ θα σήμαινε ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πατήσει το πόδι του στην Ουγγαρία. Αυτό δήλωσε ο Πέτερ Μαγιάρ στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα. Και υπέδειξε ότι το τέλος της θητείας του Όρμπαν στην εξουσία σήμαινε ότι το Ισραήλ είχε χάσει έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του στην Ευρώπη.

«Πιστεύω ότι εάν η χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και αν άτομο που καταζητείται από το δικαστήριο εισέλθει στο έδαφός μας, τότε αυτό το άτομο πρέπει να τεθεί υπό κράτηση», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε ότι η Ουγγαρία θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης από αυτό που χαρακτήρισε ως «πολιτικό δικαστήριο». Έκανε τα σχόλια ενώ φιλοξενούσε τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Με διαδικασία του κατεπείγοντος

Αφότου ο Πέτερ Μαγιάρ εξελέγη πρωθυπουργός, ορκίστηκε επανειλημμένα ότι η κυβέρνησή του θα αναιρέσει την αποχώρηση από το ΔΠΔ. Και μάλιστα πριν αυτή τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στην Ουγγαρία υπέβαλε νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το νομοσχέδιο πρέπει τώρα να υπογραφεί και να τεθεί σε ισχύ από τον πρόεδρο, Ταμάς Σουλιόκ. Ο Σουλιόκ έχει διοριστεί από την εποχή του Όρμπαν και ο Μαγιάρ τον καλεί επανειλημμένα να παραιτηθεί.

Το νομοθετικό σώμα του ΔΠΔ χαιρέτισε το σχέδιο η Ουγγαρία να αναιρέσει την απόσυρσή της. Υποστηριξε ότι αυτό ήταν απαραίτητο για τη διασφάλιση της λογοδοσίας για τα σοβαρότερα εγκλήματα στον κόσμο.

Νίκη για το ΔΠΔ

Από την απόφαση που έλαβε η Ουγγαρία, το ΔΠΔ έχει κερδίσει μια μεγάλη μάχη. Το Δικαστήριο βρίσκεται υπό πολιορκία, από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις ΗΠΑ. Η κυβέρνησή του εργάστηκε σταθερά για να παραλύσει το δικαστήριο με έδρα τη Χάγη, επιβάλλοντας κυρώσεις σε 11 από τους αξιωματούχους του δικαστηρίου.

Αρκετοί από τους δικαστές και ο γενικός εισαγγελέας είναι αντιμέτωποι με προβλήματα όπως ακυρωμένες πιστωτικές κάρτες,εξαφανισμένους λογαριασμούς Amazon και Google κ.λπ. Δικαστής περιέγραψε αυτή την κατάσταση «άμεση και κατάφωρη επίθεση» σε ένα από τα πιο εξέχοντα δικαστήρια του κόσμου.