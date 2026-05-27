Οι εισαγγελείς του Παρισιού ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν εάν μία ισραηλινή εταιρεία παρενέβη στις δημοτικές εκλγοές στη Γαλλία, μετά την καταγγελία αριστερών υποψηφίων της «Ανυπότακτης Γαλλίας» ότι στοχοποιήθηκαν από εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Ειδικότερα τρία μέλη του κόμματος του Μελανσόν ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα δυσφήμισης που περιελάμβαναν ψευδείς κατηγορίες και χειραγώγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για τον Sebastien Delogu από τη Μασσαλία στο νότο και τον Francois Piquemal από την Τουλούζη στο νοτιοδυτικό τμήμα, οι οποίοι ηττήθηκαν στις εκλογές, και τον David Guiraud, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές στο Roubaix στο βορρά.

«Μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου και βλέπεις μια πινακίδα με το όνομά σου και έναν κωδικό QR που συνδέεται με ψευδείς ισχυρισμούς για βιασμό», δήλωσε ο Delogu στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Ο Piquemal είπε ότι δημιουργήθηκαν σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέδωσαν «τις χειρότερες φήμες» και ότι οι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέρρευσαν.

Οι τρεις ισχυρίζονται ότι στοχοποιήθηκαν επειδή εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη.

Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Η υπόθεση ξεκίνησε αφού η Viginum, η γαλλική κυβερνητική αρχή που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης, δήλωσε ότι είχε εντοπίσει ένα «σύστημα τεχνητής ή αυτοματοποιημένης διάδοσης για τη διασπορά ανακριβούς ή παραπλανητικού περιεχομένου».

«Αυτή η κακόβουλη εκστρατεία, στην οποία εμπλέκεται ένας δρών που βρίσκεται στο εξωτερικό, είναι πιθανό να υπονομεύσει τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους, στο βαθμό που επιδιώκει σκόπιμα να διαστρεβλώσει την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες», ανέφερε η υπηρεσία.

Μια πηγή που σχετίζεται με την υπόθεση δήλωσε στο AFP ότι οι εκστρατείες αυτές φαίνεται να διεξάγονται από το Ισραήλ, ενώ δύο εφημερίδες – η γαλλική Liberation και η ισραηλινή Haaretz – κατονομάζουν εταιρείες που φέρονται να ήταν υπεύθυνες.

Το AFP δεν μπόρεσε άμεσα να επιβεβαιώσει τις αναφορές.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δει ενδείξεις ότι εμπλέκεται η ισραηλινή κυβέρνηση.