Γαλλία: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συζητηθεί εκ νέου η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, λόγω της κατάστασης στον Λίβανο

Η Γαλλία διαμηνύει στο Ισραήλ ότι δεν αποκλείεται να τεθεί ξανά υπό συζήτηση η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Τελ Αβίβ, κάτω από το πρίσμα των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Μια πιθανή αναστολή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ θα μπορούσε να συζητηθεί εκ νέου, με αφορμή τα «δυσανάλογα» ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και τις βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν από εποίκους στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα όσων συνέβησαν χθες (Τετάρτη) στον Λίβανο και, δεδομένης της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, πέραν των εθνικών κυρώσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πασκάλ Κονφαβρέ.

Για να προσθέσει πως «το Ισραήλ έχει ασφαλώς το δικαίωμα να αμύνεται, όμως οι ενέργειές του δεν είναι μόνο απαράδεκτες αλλά και δυσανάλογες και οδηγούν ντε φάκτο σε αδιέξοδο».

Μακρόν: Αναγκαία προϋπόθεση να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία

Την Τετάρτη, εξάλλου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνδιαλέξεών του με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε πως είναι ανάγκη να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κάτι που χαρακτήρισε ως «αναγκαία προϋπόθεση» ώστε η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και διαρκής».

Η Γαλλία έχει θέσει το ζήτημα των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο εξαρχής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συζήτησε με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.