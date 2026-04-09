Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»
Η συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις «άνευ νοήματος», διαμηνύει το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρος της χώρας να υπογραμμίζει πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη».
«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της σιωνιστικής οντότητας εναντίον του Λιβάνου συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και αποτελούν επικίνδυνο δείγμα δόλου και έλλειψης δέσμευσης ως προς ενδεχόμενες συμφωνίες», τονίζει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Και σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η συνέχιση αυτών των επιθέσεων θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος· τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη και το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές του», διαμηνύει στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتشبس است. این نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات، مذاکره را بیمعنا خواهد کرد. دستهای ما بر ماشه باقی است. ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. https://t.co/T3Wy3qBqcE
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026
Πρόεδρος Βουλής Ιράν προς τις ΗΠΑ: Σβήστε τη φωτιά αμέσως
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος αναμένεται να είναι ένας από τους διαπραγματευτές της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, έκανε νέα ανάρτηση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 9, 2026
Όπως τονίζει ο Γκαλιμπάφ στην ανάρτησή του:
«1. Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, όπως οι σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αδιάσπαστο μέρος της εκεχειρίας (Σημείο 1, πρόταση 10 σημείων).
»2. Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, δημοσίως και ξεκάθαρα, επισήμανε το ζήτημα του Λιβάνου – δεν υπάρχει περιθώριο για άρνηση και οπισθοχώρηση.
»3. Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας σημαίνουν κόστος και ισχυρές απαντήσεις. Σβήστε τη φωτιά άμεσα».
