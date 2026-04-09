Η Κίνα ζητά να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η ασφάλεια του Λιβάνου
Η Κίνα καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, και να εργαστούν προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή
Η Κίνα ζήτησε σήμερα να γίνεται σεβαστή η «κυριαρχία και η ασφάλεια» του Λιβάνου ύστερα από τους πολύνεκρους ισραηλινούς βομβαρδισμούς χθες, που, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, στοίχισαν τη ζωή σε 182 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 890 άλλων.
«Η κυριαρχία και η ασφάλεια του Λιβάνου δεν πρέπει να παραβιάζονται και η ζωή καθώς η περιουσία των αμάχων πρέπει να προστατεύονται.
Η Κίνα καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, και να εργαστούν προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η Μάο δεν έδωσε απάντηση συγκεκριμένα σε ερώτηση αναφορικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να επεκταθεί στον Λίβανο η κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
