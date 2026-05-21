Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 22:34

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP και η ανάδειξη του Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος.

Στελέχη της αντιπολίτευσης και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ιμάμογλου: «Δεν είναι πλήγμα μόνο στο CHP, αλλά στη δημοκρατία»

Ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.

Γιαβάς: «Στόχος η εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς τοποθετήθηκε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη στρέφεται κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

«Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», δήλωσε.

CHP: «Δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση, ο αγώνας συνεχίζεται»

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CHP απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για παράνομη δικαστική παρέμβαση και καλώντας τα μέλη του κόμματος σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαστικής εξουσίας του Παλατιού. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρεται, ενώ στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία, στα επαρχιακά και περιφερειακά παραρτήματά μας στους 81 νομούς να αντιταχθούν σε αυτήν την παρέμβαση στη δημοκρατία. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται».

Επικοινωνία Κιλιτσντάρογλου με τον Οζγκιούρ Οζέλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικές πηγές, ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ, εν μέσω της πολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί μετά τη δικαστική απόφαση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένταση έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP

Το κλίμα παραμένει τεταμένο έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος, ενώ ακούγονται συνθήματα κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί φωνάζουν το σύνθημα: «Προδότη Κεμάλ!»

Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Σύνταξη
Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Σύνταξη
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά και αραβικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

in.gr Team
Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Σύνταξη
Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
inTown 21.05.26

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Σύνταξη
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.05.26

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο;. Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά και αραβικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Σύνταξη
The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Σύνταξη
«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν
Σάρα Κέλεν 21.05.26

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρώην βοηθός του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Σύνταξη
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

