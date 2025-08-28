newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα εις βάρος του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 13:16

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα εις βάρος του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ

Η έρευνα γίνεται για δηλώσεις του προέδρου του CHP σε συγκεντρώσεις του κόμματός του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μία ακόμη έρευνα εις βάρος του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας διέταξε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.

Δεκαέξι δήμαρχοι του CHP έχουν καθαιρεθεί

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εισαγγελική έρευνα σε μία σειρά ερευνών και μηνύσεων κατά του Οζγκιούρ Οζέλ για δηλώσεις του που έχει κάνει σε συγκεντρώσεις του κόμματος του, μετά το μπαράζ συλλήψεων και καθαιρέσεων 16 δημάρχων του κόμματός του, που ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου με τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Είχε προηγηθεί η αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για δηλώσεις του Οζέλ στις 13 Αυγούστου, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών (περίπου 21.200 ευρώ).

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τι αφορά η νέα εισαγγελική έρευνα

Η νέα εισαγγελική έρευνα αφορά δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ κατά του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη του δημάρχου της ιστορικής περιοχής του Πέρα της Κωνσταντινούπολης, Ινάν Γκιουνέι, στις 15 Αυγούστου, στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά. Ο πρόεδρος του CHP, κατά την ομιλία του, είχε κάνει λόγο για «συμμορία» και «μαύρη κηλίδα», που προκαλεί ζημιά στη Δικαιοσύνη και την Οικονομία και απευθυνόμενος στον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης είπε σε έντονο ύφος ότι θα του «σπάσει το κεφάλι».

Ο 43χρονος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων στην καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τις διώξεις εις βάρος του Ιμάμογλου καθώς και δημάρχων του CHP σε περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης. Στο παρελθόν είχε διατελέσει υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο Οζέλ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον Γκιουρλέκ «πλανόδια γκιλοτίνα».

Απαντώντας στον Οζγκιούρ Οζέλ, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς χαρακτήρισε τον πρόεδρο του CHP χρεοκοπημένο, που «προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον του, χάνει καθημερινά την ισορροπία του και τα όριο της σοβαρότητας». Ζητά επίσης από τον Οζέλ να περιμένει το αποτέλεσμα των ερευνών για διαφθορά και να ακολουθήσει τον δρόμο της ειλικρινούς και αξιοπρεπούς πολιτικής, αντί να καταφεύγει σε ψέματα και συκοφαντίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

World
Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Business
UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Ουκρανία: «Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο και στα κεντρικά της χώρας
Εκρήξεις - Πυρκαγιές 28.08.25

«Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στην Ουκρανία

Εκρήξεις, πυρκαγιές και τουλάχιστον τρείς νεκροί ήταν το αποτέλεσμα του «τεράστιου» κύματος επιθέσεων που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο και σε περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας.

Σύνταξη
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους λόγω επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
Βίντεο 28.08.25

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
