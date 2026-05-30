Το Πεντάγωνο φιλοξένησε τις πρώτες στρατιωτικές συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου με στόχο τη Χεζμπολάχ

Εκπρόσωπος του Λιβάνου στις συνομιλίες ήταν ο διοικητής των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων (LAF), στρατηγός Ροντόλφ Χάικαλ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως διοικητής των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, στην περιοχή όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία.

Ισραηλινές και λιβανέζικες στρατιωτικές αντιπροσωπείες άνοιξαν τις συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πενταγώνου την Παρασκευή το πρωί στην Ουάσινγκτον, ξεκινώντας μια νέα διαδικασία συντονισμού ασφαλείας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο την αποτροπή νέας κλιμάκωσης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και την ενίσχυση της εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στα μέσα Απριλίου κατά την επίσημη εκδοχή.

Ανεπίσημα οι διαπραγματεύσεις έχουν ως κύριο αντικείμενο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ εισβάλλει όλο και πιο βαθιά στον Λίβανο ακόμα και μετά την κατάπαυση του πυρός, χτυπώντας οικιστικές περιοχές, ζητώντας την εκκένωση μεγάλων πόλεων και χωριών, κατεδαφίζοντας ολόκληρες περιοχές στον νότιο Λίβανο και συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις ακόμα και πέρα από τον ποταμό Λιτάνι, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η εντεινόμενη και εκτεινόμενη εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο έχει ως κύριο στόχο την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση του Λιβάνου η οποία είναι εκ των πραγμάτων αντίπαλος της Χεζμπολάχ, όμως στην πραγματικότητα την αποδυναμώνει πολιτικά και ηθικά στα μάτια των πολιτών της.

Today at the Pentagon, I hosted military delegations from Israel and Lebanon for the security track supporting the ongoing peace talks between their two countries. We held productive military-to-military discussions which will inform the Department of State-led political track… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) May 29, 2026

Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ

Ο υφυπουργός Άμυνας με ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι φιλοξένησε στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου «στο πλαίσιο του τομέα ασφάλειας που υποστηρίζει τις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών». Είπε πως υπήρξαν εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ των στρατιωτικών αρχών, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τον πολιτικό τομέα υπό την ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την επόμενη εβδομάδα.

Ο υφυπουργός συμπλήρωσε ότι το Πεντάγωνο εκτιμά τη συνεργασία τόσο με τον ισραηλινό στρατό, όσο και με τον στρατό του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι «υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, απαλλαγμένες από ένοπλους μη κρατικούς παράγοντες, και χαιρετίζει αυτές τις ιστορικές προσπάθειες για την υλοποίηση του οράματος του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη».

Έκλεσει την ανακοίνωσή του λέγοντας πως οι ΗΠΑ αναμένουν νέες τριμερείς συναντήσεις, για να συνεχίσουν τις συνομιλίες για θέματα ασφάλειας