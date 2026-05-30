Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το Παρίσι ζήτησε από τον εισαγγελέα να διερευνήσει τη μεταχείριση υπηκόων που επέβαιναν στον πρόσφατο στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Αυτό έρχεται μετά από αναφορές ότι ακτιβιστές υπέστησαν κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων ταπεινώσεων, βιασμών και βασανιστηρίων.
«Με βάση μια έκθεση που ζήτησα από τον Γενικό Πρόξενο μας στην Τουρκία, ο οποίος με ενημέρωσε για σεξουαλική βία, έκθεση στο κρύο, ξυλοδαρμούς και επανειλημμένη ταπείνωση Γάλλων υπηκόων, όλες αυτές οι πράξεις είναι πιθανό να συνιστούν ποινικά αδικήματα (και) αποφάσισα χθες να παραπέμψω το θέμα στον εισαγγελέα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.
Flottille pour Gaza : Jean-Noël Barrot annonce avoir décidé jeudi 28 mai de saisir la Procureure de la République : “les faits qui m’ont été rapportés sont susceptibles de qualification pénale. C’est à la justice de décider ou non d’engager des poursuites”. pic.twitter.com/e5Z5xVIyOk
— France Inter (@franceinter) May 29, 2026
Οι διοργανωτές του Στολίσκου για τη Γάζα, που κατελήφθη από το Ισραήλ, την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας μεταφοράς βοήθειας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ακτιβιστές υπέστησαν κακοποίηση. Αρκετοί νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού.
Οι ακτιβιστές έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι.
Οι δικηγόροι των Γάλλων ακτιβιστών του στολίσκου δήλωσαν ότι θα υποβάλουν ξεχωριστή μήνυση για τη βία που υπέστησαν οι πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένων ταπεινώσεων, βιασμών και βασανιστηρίων.
Απέρριψαν πρόσκληση από το γραφείο του Μπαρό να συζητήσουν το θέμα, λέγοντας σε ανακοίνωσή τους ότι «ο θόρυβος από τις δηλώσεις του υπουργού δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε ότι η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ από την αρχή της γενοκτονίας».
